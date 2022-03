Ad Expo Dubai il 22 e 23 marzo il video del progetto waterfront e porto turistico

Incontro operativo presso il Centro Servizi per le Imprese dell’area industriale di Lamezia Terme tra il presidente ed il dirigente della Lameziaeuropa, Leopoldo Chieffallo e Tullio Rispoli, ed il Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Bruno Calvetta.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle varie iniziative programmate o già in corso di realizzazione contenute nel masterplan di Sviluppo 2021 – 2027 e funzionali allo sviluppo integrato ed al rilancio produttivo dell’area industriale di Lamezia Terme.

Da parte del Segretario Generale Calvetta è stato ribadito il massimo impegno istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro, tra i principali azionisti della società, a supportare il percorso di sviluppo intrapreso in stretta collaborazione e condivisione con il Comune di Lamezia Terme, Fincalabra, Provincia di Catanzaro e tutti gli altri azionisti sulla base dei contributi propositivi e degli indirizzi strategici evidenziati nelle Assemblee societarie dal Commissario Straordinario Daniele Rossi ed in seno al Consiglio di Amministrazione da Vincenzo Bifano.

Progetto Waterfront e porto turistico, Agriexpo, Centro Servizi per le Imprese, Progetto Pilota Smart Arena, Distretto del Cibo, Proposte di partecipazione unitaria da parte dei Comuni del territorio lametino ai bandi del PNRR e della Programmazione Regionale, Zes Calabria, sono le tematiche e le iniziative concrete su cui Camera di Commercio di Catanzaro e Lameziaeuropa continueranno in stretta collaborazione a lavorare insieme per rafforzare e qualificare la vocazione naturale dell’area quale Polo Logistico, Turistico, Produttivo e di Servizi per l’intera Calabria e per un riposizionamento strategico di Lamezia e dell’area Centrale della Calabria nell’ambito dello sviluppo regionale e del Mediterraneo.

In tale ottica assume particolare rilevanza il progetto waterfront e del nuovo porto turistico promosso dalla società ed in fase di avanzata definizione, totalmente finanziato da investitori privati e fondi sovrani di investimento, che rappresenta una importante e concreta opportunità di sviluppo, attrazione di investimenti esteri e crescita occupazionale per l’intera Calabria. La realizzazione di tale progetto permetterà il completamento dell’operazione di rilancio produttivo dell’area ex Sir di Lamezia Terme avviata nel 2001, la crescita economica e sociale del territorio lametino, ma più in generale dell’area Centrale della Calabria, la concreta possibilità di creare nuove opportunità occupazionali di qualità e quantitativamente molto importanti per il territorio ed un nuovo hub turistico e logistico a livello nazionale ed internazionale in stretta connessione con l’aeroporto di Lamezia Terme.

La Camera di Commercio di Catanzaro in particolare il 22 e 23 marzo presenterà il video istituzionale del progetto realizzato da Coipa a Expo Dubai in occasione della specifica iniziativa promossa dall’Ente, con il contributo della Regione Calabria, mirata alla promozione della produzione enogastronomica della provincia a cui parteciperanno 8 aziende selezionate, bayer, distributori ed operatori del mercato internazionale con particolare riferimento al contesto asiatico.