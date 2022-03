Inizierà lunedì l’abbattimento dei 21 alberi di pino domestico presenti in Piazza Garibaldi, poiché «costituiscono grave pericolo per la pubblica incolumità, perché eventuali ed eccezionali eventi atmosferici ne potrebbero cagionare lo sradicamento o lo stroncamento rovinando su persone o cose essendo l’area in questione fortemente antropizzata» come parere espresso da parte della Stazione Carabinieri Forestali di Lamezia Terme il 09 marzo.

Le operazioni, che sono state affidate alla cooperativa Malgrado Tutto a dicembre, comporteranno la modifica della viabilità in zona fino a giovedì.

Nello specifico sarà vigente il divieto di circolazione e di sosta nel tratto di strada compreso tra le intersezione con Via Marconi e l’intersezione con Via Poerio e via Matarazzo, dalle 7 di lunedì e sino alla fine dei lavori, previsti per le 16 di giovedì, per consentire una sicura e corretta esecuzione dei lavori di taglio.