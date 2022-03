Venerdì Chiesa riunita per invocare dalla Santa Madre di Dio il prezioso dono della pace

Accogliendo l’invito del Santo Padre, anche la Diocesi di Lamezia Terme venerdì alle 17 si unirà in preghiera insieme alla Chiesa universale per sostenere l’atto di fede solenne che Papa Francesco compirà nel consacrare al Cuore Immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina per invocare dalla Santa Madre di Dio il prezioso dono della pace.

Il Vescovo, Giuseppe Schillaci, infatti, ha stabilito e disposto che questo momento sia vissuto con quanti fedeli possibili all’interno di ogni singola Chiesa Parrocchiale e di ogni Santuario Mariano presente sull’intero territorio diocesano.