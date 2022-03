“Da oggi gli aeroporti calabresi sono sotto controllo pubblico”

“Da oggi la Società aeroportuale calabrese è formalmente tornata sotto il controllo pubblico. Questo pomeriggio, infatti, a seguito dell’accordo dello scorso 4 marzo tra Regione Calabria e Lamezia Sviluppo, subito dopo il Consiglio di amministrazione di Sacal, si è proceduto al rogito notarile per la cessione ufficiale delle azioni, per un valore di 11.995.000 euro”, afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Controlleremo, tra quote di Regione Calabria e quote di Fincalabra, il 61,2% di Sacal” spiega il presidente della giunta regionale, “siamo pronti a questa nuova sfida, per rilanciare gli aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria, per attrarre turismo e investimenti, per rivitalizzare un comparto decisivo per lo sviluppo della nostra Regione”.