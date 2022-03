Nelle linee programmatiche del Mascaro bis finanziamenti ottenuti e quelli auspicati in un triennio

Non nascondendo l’irritualità di dover presentare per la seconda volta le proprie linee programmatiche all’interno dello stesso mandato elettivo, alla luce della sospensione avvenuta per via della ripetizione del turno elettorale in 4 sezioni su 78, il sindaco Paolo Mascaro si trova a relazionare in consiglio comunale sugli obiettivi da qui a maggio 2025.

Priorità indicate son quelle del riuscire ad ottenere il via libera dalla commissione ministeriale per le nuove assunzioni in via Perugini, sostenendo che si è in fase di redazione del piano del fabbisogno triennale all’interno del bilancio di previsione 2022.

Si ricorda come in commissione si sta lavorando agli aggiornamenti di statuto e regolamenti, puntando sulla transizione digitale per cercare di velocizzare per quanto possibile la burocrazia comunale, mentre la situazione finanziaria per quanto limitata dal piano di rientro vede l’abbattimento dei tempi con cui si pagano le fatture ai fornitori e si dovrà entro il 30 giugno approvare la rimodulazione dal piano di riequilibrio con l’obiettivo di uscire dal predissesto a fine mandato.

Sulla situazione dei beni immobili comunali e sportivi, come quelli di edilizia residenziale e popolare, non si cela la situazione di ritardo che si sta vivendo rispetto alla piena fruibilità, confermando la linea di acquisizione al patrimonio pubblico di beni confiscati alla criminalità.

Si punta alla piena funzionalità di tutto il sistema di videosorveglianza comunale, come forma di contrasto a varie forme di illeciti, ricordando la necessità di dover riprendere la lotta all’abusivismo.

Viene definita prossima la riconsegna degli scavi di Terina sull’ambito dei beni culturali, si apre ad un progetto di finanza per riqualificare l’ex cupola geodetica accanto il Palagatti, con lavoro in corso tanto sul Psc che sul pieno adempimento del piano spiaggia entro un anno.

Mascaro sciorina poi i vari finanziamenti già ottenuti sulla riqualificazione del territorio e di immobili, Pnrr, contrasto al dissesto idrogeologico, progetto Sara, Agenda Urbana, spiegando come sull’ambito ordinario ci siano in linea di massima già indicate le manutenzioni per verde, strade e illuminazione pubblica (i primi due tramite affidamento biennale, il terzo con convenzione Consip) ma ci siano più difficoltà per riprendere il progetto di finanza privato sui 3 cimiteri lametini. Palla alla Regione per la questione della rete idrica, sperando che dopo l’estate partano nuovi lavori dopo l’avvio del primo tratto della condotta di Sambuco.

Altri finanziamenti sono stati richiesti, e tra questi anche quelli per aumentare l’attuale percentuale del 60% mensile di raccolta differenziata tramite interventi sull’isola ecologica e nuovi sistemi di conferimento, cui si aggiungono i progetti Ato per l’impiantistica destinati al riciclo.

Con 260.000 euro si rifaranno i marciapiedi di alcune arterie rovinati dalla crescita degli alberi, con interlocuzione su altri ambiti con gli altri enti per cercare di trovare nuovi finanziamenti o affiancarli nei progetti (vedi investimenti pubblici e privati all’interno dell’area industriale tra ricerca scientifica, turismo e audiovisivi, bloccando la conversione a parco fotovoltaico di diversi ettari di terreno).

Un fiume in piena di dati, numeri e propositi che assopiscono i toni concitati precedenti nel dibattimento sulla Sacal, ma su cui l’opposizione rimarca alcune perplessità visti i ritardi fino ad ora accumulati su molti progetti.

Pegna rimarca di aver già presentato delle mozioni per proporre interventi di abbellimento e riqualificazione di alcune zone della città, confermando la volontà come minoranza di aprirsi al dialogo collaborativo con giunta e maggioranza.

Gianturco sollecita una più veloce completa mappatura degli indirizzi civici in tutta la città, lamentando il ripetersi nel 2022 quanto già previsto nel 2015.

Cittadino torna sul consiglio comunale precedente non tenuto cavalcando ancora la presunta rottura nella maggioranza sostenuta solo dall’opposizione viste le 4 assenze giustificate in precedenza (nessuno ha lamentato quelle annunciate odierne), palesando scetticismo sui servizi comunali offerti ritenuti non soddisfacenti e sulla comunicazione interna a via Perugini.

Antonio Mastroianni si sofferma sulle difficoltà di mettere in pratica realmente quanto dichiarato visti i problemi esistenti negli uffici, linea su cui si associa anche Villella chiedendo di puntare maggiormente su piccoli progetti prima che su quelli più ambiziosi tornando a chiedere di riaprire le palestre al pomeriggio e avviare i progetti di pubblica utilità con i percettori del reddito di cittadinanza.

Piccioni ammette di voler ripetere nel 2022 quanto sostenuto nel 2015, non nascondendo che alla condivisione teorica dei principi rimane lo scetticismo di quanto realmente si potrà effettuare ricordando come incompiute nel 2016 lo siano ancora oggi, rimarcando come le assenze in maggioranza non garantiscano il numero legale alle 16.35.

Sul fronte politico opposto Zaffina si rammarica di come l’ambito temporale di riferimento sia stato ridotto a 3 anni, ripercorrendo alcuni dei punti programmatici conseguiti fino ad ora e sollecitando maggiori investimenti ed efficienza su alcuni ambiti.

Si procede senza votazione ratificando la composizione della commissione onomastica (la quale dovrà occuparsi anche dell’intitolazione dell’attuale sala inaugurata da Giorgio Napolitano, in cui saranno montati a breve gli arredi precedentemente presenti nella sala consiliare di corso Numistrano), quella per le pari opportunità, e la consulta per lo sport.

Via libera anche all’acquisizione di alcune aree private funzionali alla “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di Lamezia Terme, gravate da fenomeni di dissesto con frana (contrade S.Mina’ -Cubiti-Caronte/Acquafredda)”.

La minoranza vuole discutere a 7 ore dall’inizio del consiglio, prima degli ultimi 3 punti all’ordine del giorno, della guerra in Ucraina anche se non inserita tra i temi previsti, portando in consiglio comunale una presa di posizione richiesta dai partiti nazionali contro l’invasione russa (anche se non tutti nell’opposizione la definiscono tale, vista la coesistenza di fronti politici opposti in Parlamento). Solo qualche ora prima, a qualche metro di distanza, il Comune apriva il tavolo di confronto sul tema dell’accoglienza dei profughi.

Passano cosi gli ordini del giorno sia di Villella che Gianturco, con qualche correzione nella forma, mentre la mozione avanzata da Piccioni di destinare gli alloggi di Ginepri riqualificati per il turismo sociale alle famiglie in fuga dalla guerra trova come primo freno quello dell’agibilità degli stabili, mentre Rubino richiama l’amministrazione comunale a fare di più e valutare di aprire i beni confiscati all’accoglienza.

Il sindaco Mascaro chiarisce che come Comune già ci sono stati due incontri in Prefettura, dovendo valutare eventuali superamenti data la fase emergenziale delle prescrizioni sugli immobili ad oggi non assegnati o chiusi, ma che la macchina organizzativa si sta muovendo su più settori (sanità, scuola, sport, trasporti, etc).

Viene poi discusso, dopo il tortuoso iter nelle commissioni con approvazione solo dalla maggioranza, il regolamento per il controllo delle autocertificazioni delle procedure in materia edilizia e delle dichiarazioni sostitutive prodotte per l’erogazione di interventi sociali. Illustrato dall’assessore Stella, le nuove indicazioni alleggeriscono parte del lavoro degli uffici effettuando dei controlli a campione su pratiche presentate nel bimestre precedente.

Non convinti dell’impostazione data Piccioni, Villella e Cittadino, più soddisfatto dai miglioramenti offerti Zaffina.

Al momento della votazione si registrano così 11 favorevoli, 6 astenuti e 1 contrario.

Chiudono i lavori l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione del controllo analogo congiunto esercitato dai soci pubblici della Lamezia Multiservizi S.p.a, e l’istituzione della giornata delle vittime di ‘Ndrangheta.

Nel primo caso si è arrivati alla proposta con dei correttivi sollecitati dall’Anac, con l’aula che approva la pratica all’unanimità dei presenti, stessa votazione anche per il ricordo da celebrare il 24 maggio (data proposta dalla Fondazione Trame ed altre associazioni come Ala ed Agesci, poiché collegata all’omicidio di Tramonte e Cristiano) dopo 8 ore e mezzo di seduta.

Evidenziano il valore simbolico ed educativo il presidente del consiglio Nicotera ed il sindaco Mascaro, rimarcando il problema di dover ribadire la necessità di perseguire la strada della legalità anche alle nuove generazioni date le recenti notizie di cronaca.

Il primo cittadino rimarca anche la richiesta che la città deve reiterate per avere chiarezza su mandanti ed esecutori dell’omicidio dei due netturbini.

Plauso tra i consiglieri da Piccioni, Caruso, Zaffina, Gianturco, Villella, Folino che invitano a non abbassare la guardia sul tema.