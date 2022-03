Nuovo documento comunale su osservazioni nella gestione Sacal approvato in consiglio comunale

Andata via la rappresentante comunale per partecipare al cda Sacal, si fa un processo alle intenzioni senza avere contraddittorio, quando si sarebbe potuto per protesta verso l’assenza rinviare la discussione proprio avere le risposte chieste.

Gianturco lamenta di non avere avuto la relazione semestrale dovuta dal rappresentante Sacal, ma poi ne critica l’assenza di impegni per l’aeroporto lametino, proponendone la sfiducia. Guarascio lamenta il peggioramento dei servizi offerti ai passeggeri e dei rapporti tra istituzioni, contesta la scelta della Milone di lasciare i lavori del consiglio comunale, atteggiamento seguito spesso in consiglio comunale dallo stesso ex candidato a sindaco del centrosinistra che poi divaga tra terme, pnrr, Comune, psc.

Cittadino condanna la scelta della Milone di andare in cda e non saltarlo per rimanere in consiglio comunale, ammettendo che tutta la discussione in atto non abbia alcun valore ora, come non l’aveva all’inizio per mancanze di competenza. Si parla degli atti non pubblicati o non aggiornati in amministrazione trasparente di Sacal, anche se lacune ci sono anche sul sito dell’amministrazione comunale.

Lorena si riallaccia alle mancate stabilizzazioni degli stagionali confidando nella nomina di un nuovo management da parte di Occhiuto, Folino riepiloga le questioni finanziarie reputando che ci sarebbero stati margini per evitare la ricapitalizzazione che ha portato ad un minore peso azionario del Comune di Lamezia Terme.

Pegna riprende le critiche verso la questione strutturale aeroportuale, citando fondi del 2008 poi non andati avanti e sostenendo la mancata sostenibilità di più scali in Calabria. Villella chiede risposte sulla legittimità della ricapitalizzazione effettuata dalla Regione sollecitando alla stessa interventi strutturali sulla viabilità interna, ponendo nuovamente il problema di quale ruolo abbia il Comune.

Davide Mastroianni si interroga su presente e futuro dello scalo, citando gli ultimi accordi sugli stagionali ma preoccupazione sugli investimenti annunciati su Reggio e Crotone ma non su Lamezia Terme, annunciando la richiesta di audizione di Occhiuto in consiglio provinciale.

Zaffina cita invece la discontinuità amministrativa nelle gestioni tra sindaco e mandati commissariali, con una perdita di fatturato del 70% da parte di Sacal a causa della pandemia a pesare sulle scelte in discussione. Di “grosso scivolone verso le istituzioni” parla invece Rubino lamentando l’uscita anzitempo della Milone, Gallo contesta che nella relazione non ci fossero risposte alle richieste e aspirazioni dei consiglieri comunali.

Su presenze e assenze si sofferma anche il sindaco Mascaro, rimarcando come delle due sole sigle sindacali presentatesi ne sia rimasta al fine della discussione una sola, ma anche la valutazione differente in merito all’operatività dello scalo lametino: dal 2015 al 2019 l’aeroporto della piana ha avuto un aumento di 600.000 passeggeri, mentre la pandemia nel raffronto dei dati 2019 e 2021 ha visto una perdita del 42,4% a livello nazionale e del 25,7% come dato lametino per quanto riguarda i movimenti, sui passeggeri il dato nazionale è del 58% a livello nazionale e 42,7% per Lamezia Terme.

Il primo cittadino ricorda come da Statuto in Sacal il Comune di Lamezia Terme ha un posto garantito in consiglio di amministrazione, evenienza che viene ribadita nel documento approvato dal consiglio comunale e si auspica non cambi ora che la maggioranza azionaria è in mano alla Regione. Si riprende a parlare del progetto della nuova aerostazione fermatosi tra vincoli economici legato al cofinanziamento con fondi europei poi revocato, reputando che anche con i lavori previsti per Reggio Calabria il principale scalo operativo in Calabria rimarrà Lamezia Terme. Norme e tempi non tornano neanche nel recap della ricapitalizzazione avvenuta nel 2021 e corretta nel 2022, distinguendo sugli impegni auspicati tra stabilizzazione degli stagionali e lavoratori esterni poiché legati inevitabilmente a traffico passeggeri e tenuta economica.

Sull’uscita anzitempo dei lavori si fa presente come la Milone avesse comunicato in anticipo la contemporaneità del cda Sacal, convocato per altro proprio sul bilancio societario.

Filo comune degli interventi dei consiglieri è la diversa visione: alla Milone viene imputata un’azione più improntata alla visione societaria ed aziendale, mentre i consiglieri avrebbero voluto un’azione più politica locale. La sua uscita però scopre la poca efficacia del consiglio comunale su temi su cui non si ha potere di deliberazione. Tutti criticano la gestione societaria, nessuno ipotizza di vendere le quote, si arriva all’ennesimo documento congiunto con approvazione per alzata di mano alle 14:10 senza sfiducia alla Milone. La mozione politica che ne chiede la revoca trova 12 contrari (maggioranza) e 10 favorevoli (opposizione), con il sindaco a spiegare che tecnicamente è sua espressa competenza la revoca ma dovrebbe essere motivata giuridicamente.

Su Sacal si è parlato 4 ore e mezza alla fine producendo solo una dichiarazione di intenti non vincolante per la società per azioni.