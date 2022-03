Su Sacal 90 minuti di dibattito ma senza poter decidere nulla in consiglio comunale con la Milone che va in cda

Prima chiamata con 11 presenti in maggioranza e 8 nell’opposizione, numeri quindi simili alla precedente seduta saltata, con condanna delle guerra in Ucraina e ricordo di personalità lametine recentemente scomparse da parte del presidente Giancarlo Nicotera, seguito da un minuto di silenzio.

Dopo il lungo incipit iniziale i numeri nei due schieramenti politici sono quasi pari, ed il primo vero punto in discussione alle 10 è la questione Sacal, con intervento dei sindacati e della rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione oltre ai consiglieri.

Che la seduta sarà impostata su questioni anche non essenziali lo si dimostra subito con le divergenze tra i due schieramenti sul far parlare prima i sindacati o la rappresentante del Comune, su un punto in cui il consiglio comunale non delibera nulla ma che era stato richiesto dal centrodestra di opposizione.

Si arriva così infine dopo 10 minuti di battibecco politico alla relazione di Maria Grazia Milone, la quale ricorda il numero di riunioni di cda ed assemblea dei soci effettuate nell’ultimo triennio, le perdite economiche e di passeggeri dovute alla pandemia (dati pubblici tra bilanci da pubblicare per legge e statistiche di asseaeroporti, ma su cui i consiglieri comunali lamentano di non avere conoscenza), leggendo celermente i dati economici della relazione inviata in Comune già il 2 marzo e riepilogando l’ultima vicenda societaria con il balletto di quote tra privati e Regione legati all’aumento di capitale reso necessario per non andare in default come società per azioni.

La rappresentante del Comune non nasconde come il nuovo assetto societario veda un maggiore peso della Regione a livello azionario, le cui conseguenze dovranno essere valutate sia in assemblea che in consiglio di amministrazione (di cui è prevista una nuova seduta nella stessa mattinata), relazionando sulle proprie posizioni assunte come rappresentante del Comune in una fase in cui però si ci è trovati anche con una sospensione di un anno degli organi politici con cui doversi confrontare.

Si rimarcano invece i ritardi dei versamenti dei ristori economici previsti per la società aeroportuale, rassicurando che le contestazioni avanzate da Enac si possano ritenere superate dopo le ultime manovre interne alla società, ma anche che gli interventi aziendali dovranno tenere in conto le tre diverse situazioni degli aeroporti calabresi in gestione.

In aula si presentano solo due sigle sindacali, con l’Usb che lamenta i cattivi rapporti con il management, partendo però dall’inchiesta Eumenidi, e sostenendo che le azioni aziendali non valorizzino Lamezia Terme sebbene rimanga l’unico aeroporto calabrese avviato; l’Ugl non condivide il taglio della relazione poiché tecnica e sui numeri, mentre avrebbe gradito un approccio diverso contestando la visione privatistica sebbene si parli di una società per azioni.

Anche i consiglieri comunali dopo aver tanto lamentato l’assenza della relazione, si concentrano su altro: Piccioni ne fa una questione politica verso sindaco e consiglieri di amministrazione, e contestando le scelte aziendali su Reggio Calabri e Crotone che non sono di competenza dell’ente comunale ma ammettendo di non conoscere il piano industriale di Sacal o i piani per la nuova aerostazione e chiedendo l’ennesimo inutile documento oltre ad ascoltare il presidente De Metrio con il governatore Occhiuto.

Le risposte della Milone non arrivano così neanche in modo rapido dovendo la stessa andare in consiglio di amministrazione, e così i ritardi ed i balletti politici di inizio seduta fanno si che l’opposizione attacchi la rappresentante del Comune che sta andando nel consiglio di amministrazione che gli stessi sostengono debba essere centrale.

Quale fosse la situazione i consiglieri comunali, in realtà, avevano avuto in commissione consiliare contezza già prima della sospensione nel 2020, ma nessuno in consiglio comunale lo ricorda.