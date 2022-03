Riqualificazione e rifunzionalizzazione del bene confiscato gestito dalla Lucky Friends candidato ai fondi Pnrr

Per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie il Pnrr prevede un’assegnazione di 300 milioni di euro per la realizzazione di almeno 200 progetti nelle 8 Regioni del Mezzogiorno in attuazione dell’Obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione approvata dal Cipe.

Il Comune di Lamezia Terme si candida con il progetto denominato “Mamas Lucky Friends Center, nests and help mothers fablab” finalizzato alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione del bene confiscato sito in via Sebastiano Guzzi, già assegnato alla associazione sportiva dilettantistica “Lucky Friends”.

Per un investimento totale di 599.900 euro l’obiettivo è quello di «evolvere e riconvertire la struttura esistente in un centro di riferimento per persone con disabilità e centro antiviolenza».