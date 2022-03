Due progetti su beni confiscati sponsorizzati dal Comune di Lamezia Terme a valere sui fondi Pnrr

Come già pubblicato in precedenza in merito ai progetti presentati dal Comune di Lamezia Terme in merito ai fondi del Pnrr, il sindaco Paolo Mascaro ricorda che «con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 29/03/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economico ed il progetto definitivo dei lavori finalizzato alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione del bene confiscato ad oggi concesso in comodato all’Associazione “Lucky Friends”. Il progetto, dal titolo “Mamas Lucky Friends Center”, è finalizzato alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione del bene e prevede intervento per complessivi euro 599.900 destinati a far evolvere la struttura esistente in un centro di riferimento per persone con disabilità e in un centro antiviolenza».

Detto progetto «fa seguito ad altro, denominato “Pensieri e Parole”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 10/03/2022, finalizzato al ripristino ed alla valorizzazione di ulteriore bene confiscato che è ad oggi assegnato alla Comunità Progetto Sud, che prevede intervento per euro 570.000 e la destinazione per alte finalità sociali legate all’assistenza ed al recupero di soggetti disabili e/o svantaggiati».

Secondo il primo cittadino «l’ammodernamento e l’efficientamento dei beni confiscati si inserisce nel percorso di contrasto alla criminalità organizzata portato avanti dall’Amministrazione Comunale costituendo i beni ad essa sottratti una preziosa risorsa per i territori, funzionale a sostenere processi di crescita sociale ed economica. Nel contempo, continua l’incessante partecipazione ai bandi P.N.R.R. attraverso i quali vi è stata già in favore del Comune di Lamezia Terme aggiudicazione di risorse per oltre 100 milioni di euro che contribuiranno a mutare radicalmente e positivamente il volto della Città». Sempre che il Comune riesca rispettare tempi e procedure.