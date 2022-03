Avvio 2022 in ripresa per il trasporto aereo calabrese ma ancora non ai livelli 2019

Approvato il bilancio economico, per la Sacal si guarda al futuro del trasporto aereo calabrese dovendo monitorare anche i dati del traffico in essere sui 3 aeroporti in gestione forniti da Assaeroporti.

Il principale, Lamezia Terme, nel mese di febbraio ha visto 1.154 movimenti (+94,9% sul 2021, -20,4% sul 2019), 122.381 passeggeri (+295,2% sul 2021, -21,4% sul 2019) e 152,4 tonnellate di merce cargo (+16,8% sul 2021, +73,1% sul 2019).

Il totale dei primi 2 mesi del 2022 vede 2.505 movimenti (+75,7% sul 2021, -16,2% sul 2019), 236.705 passeggeri (+218,8% sul 2021, -26,7% sul 2019), 286,4 tonnellate cargo (+5% sul 2021, +57,4% sul 2019).

Il totale di inizio anno negli altri due scali vede per Crotone 140 movimenti (+105,9% sul 2021 e +84,2% sul 2019) e 17.103 passeggeri (+464,1% sul 2021 e +54% sul 2019), per Reggio Calabria 521 movimenti (+19,8% sul 2021 e -38% sul 2019), 23.245 passeggeri (+87,9% sul 2021 e -58,1 sul 2019), 1,2 tonnellate cargo (+114,5 sul 2021).