Formazione interna e miglioramento moduli e formulari presenti sul sito comunale obiettivi di accessibilità per il 2022

Se il Comune di Lamezia Terme si trova a rincorrere gli obblighi di adeguamento ai dettami normativi in tema di amministrazione digitale, le richieste di avere servizi efficienti ed efficaci non abbandono da cittadini e politica come dimostrano spesso i dibattiti sui disservizi burocratici, anche nel caso in cui la via digitale sia già esistente.

Oggi la giunta Mascaro, nel giorno della scadenza imposta a livello nazionale, ha deliberato di adottare per l’anno 2022 tra gli obiettivi di accessibilità proposti nel portale dell’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale dedicato alla accessibilità:

sito web istituzionale e app mobili : miglioramento moduli e formulari presenti sul sito, interventi di tipo adeguativo e/o correttivo – formazione su aspetti tecnici;

: miglioramento moduli e formulari presenti sul sito, interventi di tipo adeguativo e/o correttivo – formazione su aspetti tecnici; formazione: aspetti normativi e tecnici.

Due buone intenzioni che dovranno essere pubblicati sul portale AGID, con pagina dedicata al Comune di Lamezia Terme e raggiungibile tramite un link pubblicato sul sito istituzionale del Comune, secondo le disposizioni ANAC – Agenzia Nazionale Anticorruzione nella sezione dell’Amministrazione trasparente “Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.

Dell’effettivo raggiungimento di tali obiettivi dipenderà anche la valutazione dei dipendenti coinvolti, essendo previsto l’inserimento nel peg/piano della performance degli obiettivi di accessibilità da realizzare nel corso dell’anno 2022.