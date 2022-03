Saranno ancora Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia i tre legali esterni del Comune di Lamezia Terme

Saranno ancora Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia i tre legali incaricati a difendere il Comune di Lamezia Terme per i prossimi due anni in eventuali cause.

L’avviso pubblico, emanato e poi corretto seguendo le richieste dell’ordine degli avvocati nel corso dello scorso anno, ha visto nuovamente prescelti i 3 legali incaricati già negli ultimi anni di tale compito, aggiungendo però nella determina emanata ieri che «i professionisti avvocati collocati ai successivi posti dell’elenco compongono la ” short list ” dell’Ente civico, valida, al fine di attribuire ulteriori incarichi di rappresentanza qualora l’Amministrazione disporrà’ delle risorse finanziarie necessarie per la/le prestazione/i professionale/i da espletarsi».

L’attuale impegno economico previsto vede un totale di 215.600,01 euro, a valere sui bilanci dal 2022 al 2024, avendo l’incarico durata dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2024.