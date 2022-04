Aggiornamenti per la raccolta differenziata tra via Marconi e Ferrovia, via Eroi di Sapri e Via Giovanni De Sensi

Il Comune di Lamezia Terme e la Società Lamezia Multiservizi SpA comunicano che da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 18.30, gli utenti delle vie sotto elencate e relative traverse potranno recarsi presso il gazebo ubicato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lamezia Terme Sambiase o presso l’Ecopunto di Piazza Santa Maria Maggiore per la consegna di 5 mastelli: giallo per la plastica e i metalli, blu per la carta e il cartone, verde per il vetro, marrone per l’organico, grigio per l’indifferenziabile.

Per le utenze domestiche al fine di poter procedere alla consegna dei mastelli, l’utente dovrà esibire all’addetto il codice fiscale del soggetto a cui è intestata l’utenza della bolletta rifiuti.

Per le utenze non domestiche (bar, ristoranti, ecc) al fine di poter procedere alla consegna dei carrellati, l’utente dovrà esibire all’addetto la partita iva del titolare dell’utenza e il numero di telefono di un referente al fine di concordare, successivamente, la consegna dei bidoni direttamente presso l’utenza interessata.

La Carta e il cartone, la plastica con i metalli e il vetro all’interno dei relativi mastelli dovranno essere conferiti esclusivamente sfusi senza busta.

La zona interessata comprende le vie racchiuse tra via Marconi e Ferrovia e via Eroi di Sapri e Via Giovanni De Sensi in particolare le seguenti vie o loro parti:

Via Napoli, Via Firenze, Via Regina Margherita, Via Regina Elena, Via Duca degli Abbruzzi, Via Pisa, Via Venezia, Via Fiore Caio, Via Borrello Enrico, Corso Gramsci, Via Costa Antonio, Via Einaudi Luigi, Via Pane, Via Eroi di Sapri, Via Adamello, Via dei Monaci Basiliani, Via Umberto I, Via D’Amico Pasquale, Via Turco F., Via Budera G., Via Tucci C., Via Preti M., Via Badoglio P., Via Medaglie d’Oro, Via Sant’Umile di Bisignano, Via Deledda, Via Goldoni C., Via Pirandello L., Via Prunia, Via Maiorana E., Via Marconi numeri civici dispari, Via Caputi G.B., Via Dei Patrioti Sambiasini, Via Buonarroti M., Via Petronio A., Via Generale Cristaudo, Via De Sensi G., Via Segre E., Via Don Sturzo L., Via Rubino F., Via Rubino Domenico, Via Quasimodo, Via Funaro, Via Luzzo M., Via De Maria Vincenzina, Via Del lavoro, Via Montesanti E., Via Sposato Nicola, Contrada Paladina

Il nuovo sistema di raccolta con il vetro separato dal multimateriale verrà avviato dal 11/04/2022 data in cui verranno ritirati i soli rifiuti esposti in modo corretta con i relativi mastelli.

Il nuovo calendario di raccolta sarà il seguente:

Lunedì : Plastica e Metalli (mastello giallo).

: Plastica e Metalli (mastello giallo). Martedì : Organico (mastello marrone) e Vetro (mastello verde).

: Organico (mastello marrone) e Vetro (mastello verde). Mercoledì : Carta (mastello blu).

: Carta (mastello blu). Giovedì : Organico (mastello marrone).

: Organico (mastello marrone). Venerdì : Indifferenziabile (mastello grigio).

: Indifferenziabile (mastello grigio). Sabato: Organico (mastello marrone).

I mastelli saranno dotati di TAG RFID e associati ad un sistema di premialità ECOATTIVA (www.errediweb.com); oltre ai mastelli verranno consegnati le credenziali per il sistema di premialità e materiale divulgativo per aiutare l’utente al corretto svolgimento della raccolta differenziata.