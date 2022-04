Nel 2023 Blues, il treno ibrido di Trenitalia, per la trasversale tra Catanzaro Lido e Lamezia Terme

Presentato a Reggio Calabria il Blues, primo treno ibrido di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie.

Un treno con un’impronta green, ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale e per la maggiore attenzione sociale, con la possibilità di offrire alle famiglie un’area dedicata ai bambini.

Prima tappa al sud, nella città reggina, sul Lungomare Falcomatà, per il road show previsto nelle principali piazze italiane per far conoscere a cittadini e istituzioni il nuovo convoglio della flotta regionale di Trenitalia progettato e costruito da Hitachi Rail, che si affianca ai treni Rock e Pop già in consegna da maggio 2019 in tutta Italia.

Continua quindi la rivoluzione del Regionale di Trenitalia che prevede entro i prossimi quattro anni il rinnovo dell’80% della flotta.

Il Villaggio Trenitalia, dove è presente un modello in scala reale del Blues, è stato inaugurato oggi dall’Assessore alla Mobilità Regione Calabria Fausto Orsomarso, dal Sindaco F.F. del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e dal Direttore Direzione Business Regionale Trenitalia Sabrina De Filippis. Presente Maurizio Fanelli, Direttore Direzione Regionale Calabria Trenitalia.

Le consegne del treno regionale Blues in Calabria sono previste a partire dal 2023. Saranno 13 i nuovi treni destinati a percorrere la linea ionica tra Reggio Calabria e Sibari e la trasversale tra Catanzaro Lido e Lamezia Terme, per dare il via a un cambio completo del modo di viaggiare su queste linee e supportare il sistema turistico calabrese nel suo rilancio. In totale sono previsti 110 treni Blues nelle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Il nuovo regionale Blues rappresenta un salto generazionale, perché può viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con motore elettrico su quelle elettrificate, e con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni, così da evitare l’uso di carburanti, azzerando emissioni e rumori. La tecnologia ibrida consente di ridurre del 50% il consumo di carburante, oltre a una forte diminuzione delle emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel. Il Blues è attrezzato con l’ERTMS, il più evoluto sistema di segnalamento ferroviario in Europa.

Cittadini, famiglie e curiosi possono accedere al Villaggio Trenitalia oggi dalle 11 alle 20 e sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 aprile dalle 10 alle 20, per testare e conoscere il nuovo treno. Il Gruppo FS Italiane ha invitato tutti i colleghi ferrovieri a visitare il Villaggio insieme alle loro famiglie. Le prossime tappe del road show del Blues sono in programma a Palermo, Catania, Cagliari, Trieste e Roma.