Gli utenti della Caritas che ne hanno diritto potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici lametini

Grazie ad un protocollo di intesa, siglato tra la Caritas, rappresentata dal direttore don Fabio Stanizzo, e la Lamezia Multiservizi, rappresentata dall’ingegnere Alessandro Vescio, gli utenti della Caritas che ne hanno diritto potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici per raggiungere le strutture gestite dalla Caritas (mensa, dormitorio, docce, etc etc).

Per poter usufruire del servizio, che è stato reso possibile grazie anche alla sensibilità del Sindaco e della Giunta, agli utenti nei giorni scorsi è stata consegnata una tessera personalizzata, corredata di foto.

«Si tratta di un servizio – dichiara il direttore della Caritas, don Fabio Stanizzo – per il quale ringraziamo la Multiservizi per la disponibilità ad accogliere una necessità che ci era stata sollecitata da parte di chi, in forte difficoltà, non riusciva a raggiungere le nostre strutture. Un problema che i nostri operatori hanno segnalato e che, in tempi brevi, ha ottenuto una risposta. Speriamo che anche per i profughi ucraini si possa raggiungere lo stesso obiettivo, non solo nell’ottica della collaborazione, ma anche e soprattutto nell’ottica della necessità di guardare all’altro e di tendere la mano a chi, in questo delicato momento storico, ci sta porgendo la sua chiedendoci sostegno».