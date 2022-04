Deliberata in giunta la richiesta di assunzione di 23 dipendenti, 3 dirigenti a tempo indeterminato e 1 determinato

Sos personale in via Perugini, la giunta Mascaro ha approvato ieri il nuovo piano del fabbisogno triennale da inviare alla commissione ministeriale, prevedendo di effettuare le richieste assunzioni nel biennio 2022/2023 passando prima dalla mobilità, da graduatorie valide di altri enti e poi da eventuali concorsi.

Nella delibera si tiene in conto che la spesa massima teorica per dimensione demografica nel rispetto del limite previsto ammonta a 12.417.543,74 euro, mentre «l’incremento percentuale si applica alla spesa del personale risultante dal rendiconto 2020 al netto di IRAP, pari ad 7.359.851,47 euro. La collocazione di questo Comune tra gli enti virtuosi consente, fermo restando il rispetto del limite massimo della spesa teorica per dimensione demografica, la possibilità di utilizzare l’importo dei resti assunzionali del quinquennio precedente al 2020, pari a 1.839.343,04 euro in luogo dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuale di incremento prevista per il 2021, anche in ragione del parere RGS prot 12454 del 15 gennaio 2021 in materia di facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria».

Il rapporto dipendenti-popolazione per l’anno 2021 è pari a 1/369 (popolazione residente al 31 dicembre 2020 n. 69807/personale in servizio al 31 dicembre 2020 n. 189 unità) a fronte del rapporto medio 1/134 stabilito dal Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2020, ed il numero dei dipendenti, nel corso dell’anno 2021, si ulteriormente ridotto, attestandosi, al 31 dicembre 2021, a 170 unità.

Le prime richieste di assunzioni riguardano il comparto dirigenziale (2 dirigenti in servizio sui 7 settori esistenti), nello specifico già nel 2022:

1 dirigente amministrativo-contabile a tempo indeterminato da assegnare al Settore Servizi alla Persona;

1 dirigente tecnico a tempo indeterminato da assegnare al Settore Governo del Territorio;

1 dirigente tecnico a tempo indeterminato da assegnare al Settore Tecnico;

1 dirigente tecnico a tempo determinato per il triennio della programmazione da assegnare al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale.

Sulla base dell’incremento consentito della spesa nel triennio 2022-2024 pari a 5.057.692,26 euro, si intende procedere:

nel 2022 ad assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato di 17 unità e ad un incremento dell’orario da 33 a 36 ore di lavoro per alcuni profili già in servizio (2 funzionari tecnici D3, 6 istruttori direttivi amministrativi D1, 4 istruttori direttivi assistente sociale D1, 8 istruttori amministrativi C1, 4 esecutori amministrativi B, 8 operatori polifunzionali categoria A) per un costo di 812.649,35 euro, vale a dire il 16,06% dell’incremento consentito;

nel 2023 ad assunzioni di 6 unità di personale dipendente a tempo indeterminato per un costo che si attesta a 190.520,77 euro, pari al 4,48% della residua capacità assunzionale 2022.

Nello specifico in un biennio, se arriverà il via libera dalla commissione ministeriale, sono attese:

ANNO 2022:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

1 dirigente profilo amministrativo/contabile (da assegnare al Settore Servizi alle Persone);

2 dirigenti profilo tecnico (da assegnare al Settore Governo del Territorio ed al Settore Tecnico);

2 istruttori direttivi amministrativi cat D;

2 istruttori direttivi tecnici cat D;

1 istruttore direttivo psicologo cat D;

1 istruttore direttivo di vigilanza cat D (ispettore);

1 istruttore direttivo informatico cat D;

2 istruttori direttivi assistenti sociali cat D;

1 istruttore direttivo legale cat D;

2 istruttori amministrativi cat C;

2 istruttori tecnici geometra cat C;

3 istruttori di vigilanza (agenti Polizia Locale) cat C;

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

1 dirigente tecnico (da assegnare per un triennio al settore Gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale)

6 agenti di Polizia Locale per 6 mesi (il cui costo trova copertura con i proventi di cui all’art. 208 C.d.S.);

ANNO 2023:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: