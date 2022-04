Incontro in via Perugini tra amministrazione comunale lametina ed i Comuni dell’hinterland per “accomunando”

Incontro in via Perugini tra amministrazione comunale lametina ed i Comuni dell’hinterland, “accomunando”, nell’accezione sia di trovare una strategia comune su alcune tematiche che di stringere accordi operativi per superare alcune limitazioni attuali.

All’appello hanno risposto i rappresentanti di Curinga, San Pietro Apostolo, Jacurso, Carlopoli, Cortale, Gizzeria, Soveria Mannelli, Platania, Serrastretta, Falerna, Motta Santa Lucia, Amato, Conflenti, Pianopoli, Feroleto, Maida, San Pietro a Maida, Martirano Lombardo, San Mango d’Aquino, Marcellinara.

Il presidente del consiglio comunale, Giancarlo Nicotera, parte nella propria disamina da un tema sovracomunale come quello della sanità, ricordando l’ennesimo documento licenziato dall’amministrazione della piana e riallacciandosi ad emergenze cicliche come il 118, le carenze di personale e di strutture per quanto riguarda gli ospedali ma anche le guardie mediche o i medici di base.

In merito ad aspetti più lieti, Nicotera ricorda come la compagnia teatrale I Vacantusi ha messo a disposizione 10 biglietti per ogni amministrazione comunale vicina per assistere gratuitamente agli spettacoli teatrali previsti al Teatro Grandinetti, lanciando poi l’idea di avere accordi tra comandi della polizia locale dei diversi Comuni per avere la possibilità di monitorare assieme alcune zone andando oltre i confini territoriali (si citano i reati ambientali, il monitoraggio dei corsi d’acqua, servizi stradali, campagne informative, etc) ma anche di poter concordare insieme gli interventi estivi in ambito di trasporto pubblico o di accesso alle spiagge.

Per dimostrare vicinanza attiva all’hinterland, intanto, il Comune di Lamezia Terme ha riservato una stanza per poter ospitare gli amministratori locali del lametino al fine di effettuare riunioni «così che nessuno si senza solo un ospite, ma parte attiva di un procedimento di comunità» spiega Nicotera, «si lavori assieme per tutto un territorio fatto di varie realtà, in cui Lamezia Terme si propone come ente di ascolto e di promozione di idee».

Vincenzo Serrao, sindaco di Curinga, porta nel dibattito le difficoltà dei piccoli comuni «che non hanno spesso i servizi minimi in ambito turistico, che sia l’allaccio alle fogne che poi diventa inquinamento del mare, carenze idriche o strade dissestate, ma solo per citare alcuni casi che sono comuni a più amministrazioni. Su temi più ampi come quello della sanità l’iniziativa dovrebbe portare ad una conferenza permanente dei sindaci che con una determinata cadenza temporale si riunisca per aggiornarsi», aspetto che in teoria dovrebbe già essere ricoperto dalla conferenza dei sindaci nell’ambito del territorio provinciale.

Franco Pucci, primo cittadino di Martirano Lombardo, e Michele Chiodo, sindaco di Soveria Mannelli, tornano sui problemi della viabilità nelle aree interne, lanciando qualche stoccata sia alla gestione della Provincia (fra non molto tempo si dovrà tornare a votare anche per il presidente dell’ente intermedio) che alla gestione istituzionale delle lotte effettuate in maniera a volte non unitaria (esempio quella sanitaria, con 2 ospedali esistenti ma senza una rivendicazione unitaria, e l’asse della conferenza dei sindaci nell’Asp spostato verso Catanzaro e non il lametino).

Michele Rizzo, sindaco di Platania, parla di «ripartenza, perché iniziative di questo genere si erano avviate già nelle amministrazioni passate, ed anche perché due anni di pandemia avevano fermato tanti ambiti. Oggi bisogna rilanciare il ruolo centrale di Lamezia Terme ed il lametino, rivendicato un peso su temi sovracomunali anche senza essere provincia» e chiedendo anche «di evitare errori del passato, vedi la gestione della Multiservizi e della Lameziaeuropa che ha avuto alti e bassi, nella programmazione che i fondi del Pnrr ci offre».

Salvatore Paone, primo cittadino di Maida, non nasconde che «Lamezia Terme negli ultimi anni ha attraversato anche difficoltà dovute alla mancata continuità dell’amministrazione, ma non ha fatto mancare la propria voce su tematiche di interesse comune. Ben venga quindi il tavolo permanente, con sedute però calendarizzate in tempi brevi su focus tematici, partendo sia dagli indirizzi sanitari ma anche quelli dei servizi come la gestione dei rifiuti, visto che l’Ato di Catanzaro è l’unica provinciale che sta funzionando».

Il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà, si dice soddisfatto ma invita «ad impostare il confronto su temi pratici, perché temi come la sanità chiamano in causa anche i servizi sul territorio e quelli socio assistenziari».

Per Carlopoli il consigliere comunale Serafino Guerino ripercorre i problemi del 118, reputando l’emergenza dell’assenza di medici a bordo delle ambulanze la prima battaglia impellente.

Vittorio Scerbo, sindaco di Marcellinara, richiama invece la necessità di «cambiare approccio ai problemi, partendo anche dalla programmazione dei fondi europei che non può vedere realtà di serie A e di serie B, ma devono essere inclusivi come aspetti territoriali dal centro verso le periferie».

Tullio Rispoli, dirigente di Lameziaeuropa, ricorda come «tra i pochi casi in Italia il lametino ha presentato un progetto comune tra più amministrazioni nell’ambito dei fondi del Pnrr, giovedì alle 10.30 avremo un nuovo incontro sul tema dei finanziamenti destinati alle smart city, con in ballo ancora i contratti di sviluppo». Il presidente della società partecipata, Leopoldo Chieffallo, ricordando anche la lunga esperienza amministrativa a vari livelli sottolinea come «i piccoli Comuni hanno problemi noti, continue emergenze che richiedono soluzioni di insieme. Serve per questo valutare positivamente chi ha deciso di impegnarsi in un compito gravoso come quello di amministrare, che oggi richiede coraggio e passione».

Antonietta D’Amico, presidente della terza commissione consiliare lametina, spiega che in uno dei prossimi incontri al tavolo sarà proposto un documento proprio sul 118 che, approvato dai vari Comuni, dovrà poi essere proposto al presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, in qualità di commissario al piano di rientro.

In chiusura il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, da un lato ricorda processi già avviati (“distretto del cibo” come aspetto gastronomico e produttivo, “riviera dei tramonti” in ambito turistico) dall’altro esperienze che «vanno delineate meglio, come le proposte di Lameziaeuropa in ambito dei finanziamenti da poter intercettare, ma anche luoghi fisici di incontro come il centro servizi per le imprese nell’area industriale o la nostra proposta di dedicare qui una stanza per permettere a tutti noi di incontrarci. Progetti come la Fondazione Dulbecco, il porto turistico, gli studios cinematografici sono un’opportunità per tutto il territorio e non solo di Lamezia Terme».

Il primo cittadino ammette che «spesso come sindaci ci sentiamo marginalizzati in decisioni che riguardano anche noi, vedi l’ipotesi di Ato unica regionale mentre solo qualche giorno prima ci trovavamo insieme per discutere delle iniziative in ambito provinciale. Sono temi in cui dobbiamo trovarci a confrontarci ed aggiornarci, ma dobbiamo anche riuscire ad avere interlocuzione sui vari interventi che ognuno di noi sta portando avanti per riuscire a fare rete affinché siano investimenti con ricadute concatenate».

Mascaro si sofferma su come «su diversi temi esistono già ambiti di lavoro congiunto, questa nuova fase serve per rivedere le varie amministrazioni in una cabina di regia istituzionale che possa dare quella fase di confronto necessaria, visto che ognuno di noi si trova con carenze di personale e decremento della popolazione, ma anche poter ragionare nei propri ambiti nell’ottica degli investimenti infrastrutturali auspicati».