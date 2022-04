Tramite Invitalia l’aggiudicazione degli accordi quadro per i 16 interventi lametini dei Pinqua

Ottenuti i circa 98 milioni di euro sui fondi del programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA), per il Comune di Lamezia Terme data la propria penuria di personale il primo problema risultava quello di dover affidare i lavori per i 16 interventi previsti, con il 2026 data ultima per completare il tutto.

In tale ottica oggi tramite determina via Perugini approva il “volersi avvalere dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“Invitalia”) quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto dell’amministrazione comunale, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari”.

Saranno invece i tecnici lametini i responsabili unici dei 16 procedimenti