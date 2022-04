Confronto su smart city, comunità energetiche, riqualificazione ed arredi urbani

Questa mattina incontro promosso da Lameziaeuropa spa, Comune di Lamezia Terme e Istituto Bancario BCC della Calabria Ulteriore nella sala in cui si svolgono i lavori del consiglio comunale in via Perugini, in collaborazione con la società Envision, in merito agli interventi ed iniziative realizzabili in tempi rapidi insieme ad enti locali ed imprese sulle tematiche riguardanti smart city, comunità energetiche, riqualificazione ed arredi urbani in ottica interattiva.

In video collegamento il Vice Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, loda l’iniziativa «perché finalmente si inizia a parlare di adeguamento alle tecnologie intelligenti per cambiare la nostra vita nei prossimi anni. Già ci sono iniziative interessanti per quanto riguarda gli enti locali, offrendo servizi e qualità della vita migliore ai cittadini, ma oltre all’aumento del controllo nelle strade bisogna evitare che si espanda troppo l’influenza nella vita dei singoli da parte dei governi, come avviene in alcune situazioni come la Cina», specificando che in merito al tema della sorveglianza e dell’uso dei dati «una legislazione migliore serva, ma su questo si sta lavorando in parallelo. E’ giusto parlare di città smart, ma bisogna anche valutare che esistono fasce di cittadinanza che non hanno accesso o volontà di usufruire di tali temi e servizi. Non bisogna lasciare indietro nessuno offrendo servizi sia online che sui canali più tradizionali».

Morelli cita l’esempio dei “cestini smart” che possono tramite monitoraggio di dati diminuire i costi del servizio rifiuti, nonché limitare anche l’impatto ambientale, ricordando come «Lamezia Terme è al centro dei fondi del Pnrr, che entro il 2026 dovranno cambiare e migliorare la città e la vita dei cittadini».

Con il Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, arrivato in corso d’opera poiché impegnato in Prefettura a Catanzaro per la riunione dell’Anci, l’amministrazione comunale viene rappresentata dal vice Antonello Bevilacqua, con ad intervenire anche il Presidente della BCC Calabria Ulteriore Sebastiano Barbanti ed il Presidente Lameziaeuropa spa Leopoldo Chieffallo.

Nella presentazione dei servizi offerti da Envision viene spiegato come obiettivo delle varie forme di finanziamento, anche in progetto di finanza, è quello di puntare a servizi pubblici che riducano consumi e diano una forma più interattiva alla città come pensiline e panchine hi tech (pubblicando in tempo reale su apposita App posti disponibili a bordo ed orari del trasporto pubblico, fornendo informazioni e pubblicità profilate), semafori e cestini che diano anche informazioni sui propri dati in merito (traffico e parcheggi nel primo caso con fari dedicati per gli attraversi pedonali in orario notturno, tipo e quantità di rifiuti nel secondo), impianti di illuminazione che ne ottimizzino l’uso e forniscano anche monitoraggio dei dati ambientali e videosorveglianza. Servizi comuni ai vari impianti son poi quelli di proporsi come stazioni di ricarica elettrica o ripetitori di connessione internet, con primi pacchetti che dovrebbero riguardare investimenti per circa 130.000 euro per infrastrutture relative ad una singola zona.

Nell’ambito locale la Lamezia Multiservizi ha già manifestato la propria intenzione di poter aderire a questi servizi, rinnovando così nel contempo sia le proprie strutture legate al trasporto pubblico ed avendo di contro un monitoraggio del servizio.

Lameziaeuropa, ottenuto il ridimensionamento dell’impianto fotovoltaico privato in un’area minore rispetto al progetto originale nell’area industriale, ha proposto di allargare l’uso condiviso dei pannelli solari sia nell’area Benedetto XVI che in quella Rotoli per creare comunità energetiche condivise tra le aziende insediate sfruttando i capannoni esistenti.

Come esempio di primo progetto in Calabria già avviato è stato presentato quello di San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia, con la creazione di una comunità energetica diffusa tra pubblico e privato tramite un impianto fotovoltaico da 67 kw (nuovi impianti sugli edifici comunali porteranno altri 251 kWp), rimarcando l’impatto in minori sia costi che emissioni inquinanti.