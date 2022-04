L’affidamento biennale tramite Cuc di Reggio Calabria tarda a partire, affidamento ponte per la manutenzione del verde pubblico

Poichè «si rende necessario ed urgente procedere ad affidare il servizio del verde pubblico e precisamente la manutenzione delle aree verdi estensive e pertinenziali, stradali e fontane a ditta esterna, essendo scaduto il precedente contratto di manutenzione ed in attesa di completare la procedura per la gara biennale tramite la centrale unica di committenza (CUC) di Reggio Calabria», il Comune di Lamezia Terme decidere di procedere all’affidamento di tale servizio per un periodo limitato di 4 mesi, «in modo che al successivo affidamento siano definite le risorse di bilancio per il prossimo biennio».

Nell’affidamento saranno previsti «oltre agli interventi di sfalcio e potatura, anche interventi di trattamenti fitosanitari per la lotta obbligatoria contro il “Punteruolo rosso” delle palme, ed alla rimozione di ceppaie presenti sul territorio comunale, alcune delle quali dovute a taglio di pini avvenuto per motivi di pubblica incolumità».

Si prevede una spesa di 206.115,86 euro per gli interventi tra aprile e luglio, con l’affidamento che avverrà su piattaforma telematica tramite la gara ad inviti mediante RdO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a 5 operatori della categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico”.