Saranno 3 le vie crucis previste venerdì a Lamezia Terme tra tradizione ed istituzione.

Dalle 18.30 le Parrocchie di San Francesco di Paola e San Pancrazio terranno la tradizionale processione dei “mistiari”, con circolazione veicolare chiusa e divieto di sosta su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cataldi e l’intersezione con Via D. Porchio/Corso della Repubblica, dalle 15.

Dalle 20.30 si terrà invece la via Crucis celebrata dal vescovo Giuseppe Schillaci su Corso Numistrano, con divieto di sosta che partirà dalle 17 nel tratto di strada compreso tra P.zza Stocco e l’edicola Cerminara e divieto di transito dalle 19.

Le meditazioni delle 14 stazioni, che ripercorrono il cammino della Passione di Gesù dalla condanna a morte alla deposizione nel sepolcro, sono state scritte dalle associazioni e dai movimenti della consulta diocesana per le aggregazioni laicali in collaborazione con l’ufficio liturgico diocesano.

Ascolto, comunione, camminare insieme: le parole del cammino sinodale della Chiesa sono al centro delle meditazioni dei gruppi, associazioni e movimenti della diocesi, “un’esperienza alla sequela di Cristo e della sua Croce, che fa suo il grande dolore che stanno vivendo l’Ucraina e tanti altri luoghi nel mondo dove il male assoluto della guerra miete vittime innocenti, dove si ripete la furia omicida del fratello che uccide il fratello, dove l’innocente è messo a morte. Mentre camminiamo con il Signore sulla via del Calvario, nella preghiera vogliamo invocare il dono della Pace, il vero dono del Risorto”.

A conclusione della Via Crucis, il vescovo rivolgerà il suo saluto e la benedizione. In collaborazione con l’ufficio per le comunicazioni sociali, il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta su Esse TV (ch.112-512-603) e sulla pagina facebook della Diocesi

Dalle 21 si terrà quella della Parrocchia di San Giovanni Battista e per tale motivo ci sarà il divieto di sosta dalle 19 su via delle Nazioni, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Boccioni e l’entrata della Chiesa di San Giovanni Battista, con divieto di transito nelle vie attigue interessate dalla processione.