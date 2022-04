Chiuso in giunta il bilancio di previsione 2022/2024 con pareggio di bilancio a 321.730.034,15 euro per l’anno in corso

Chiuso in giunta il bilancio di previsione 2022/2024, che ora passerà dal collegio dei revisori dei conti e poi dalla commissione consiliare prima dell’approdo in consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Data ultima prevista attualmente è il 31 maggio, ma il target in via Perugini è quello di cercare di deliberare il tutto entro la fine di questo mese dovendosi poi concentrare celermente anche sul consuntivo 2021.

Rimane il problema di atti andati sull’albo pretorio senza i relativi allegati: era successo in precedenza con il piano triennale delle opere pubbliche (poi pubblicato insieme all’avviso per raccogliere eventuali osservazioni), per quello dei beni alienabili (la cui vendita stima 658.103,90 euro di incassi), ed ora per il piano biennale degli acquisti 2022-2023. Inoltre anche il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2022-2024 non è corredato degli allegati (programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, programma biennale 2022/2023 degli acquisti, programmazione triennale del fabbisogno 2022-2024 del personale, piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2022).

CONTI DA FAR QUADRARE

Rispetto a quanto deliberato con il consolidato 2020 a novembre, i 13.015.729,99 euro inizialmente imputati sul disavanzo di gestione da ripianare nell’annualità 2023 vengono ora ricalcolati divisi tra 2022 (6.379.684,42 euro) e 2023 (7.727.112,82 euro), su un totale di 67.919.698,98 euro da ripianare in 3 anni. Manovre che sono andate anche ad incidere sulla capacità assunzionale prevista.

Inoltre la parte accantonata ammonta a 96.596.136,16 euro di cui:

46.590.567,04 fondo anticipazione di liquidità compreso il fondo di rotazione art.243- quinquies D.lgs. 267/2000.

1.992.534,39 fondo perdite società partecipate;

5.506.801,16 fondo contenzioso;

39.860.572,42 fondo crediti di dubbia esigibilità;

2.645.661,15 altri accantonamenti di cui euro 832.136,05 fondo garanzia debiti commerciali e 1.113.716,14 quota Fondo anticipazione di liquidità liberata nell’esercizio.

Sui 321.730.034,15 euro stimati di entrate per il 2022, 6.863.400,03 sono a titolo di recupero di evasione tributaria, ma viste le polemiche in essere sugli avvisi inviati per quanto riguarda il 2016 ed il 2017 la stessa relazione al bilancio rimarca come «l’ente nella fase di previsione ha prudenzialmente accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità una sostanziale parte delle suddette entrate a garanzia dell’integrità e della veridicità degli equilibri di bilancio», ovvero 8.119.483,25 euro.

Dovendo rispettare l’equilibrio di bilancio le spese previste hanno la stessa consistenza delle entrate, ma ben 213.239.819,70 sono in conto capitale, comprendendo i finanziamenti sui fondi PNRR e Agenda Urbana a valere sulle risorse FSC 2014/2020 che hanno una destinazione vincolata.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La copertura dei costi dei servizi a domanda individuale sarà garantita per il 42,048% (il minimo previsto per i comuni in piano di riequilibrio è il 36%), come risulta dal seguente quadro riepilogativo tra 953.530,57 euro di proventi e 2.267.722,71 di costi: