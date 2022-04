Il Comune lametino aderisce al progetto “Atom Centered, un nuovo spazio aggregativo cittadino per l’apprendimento innovativo”

A 48 ore dalla presentazione al protocollo comunale, la giunta Mascaro aderisce al progetto “Atom Centered, un nuovo spazio aggregativo cittadino per l’apprendimento innovativo” presentato dalla cooperativa Inrete, in risposta all’Avviso pubblico Spazi aggregativi di prossimità 2022, promosso dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art 1 comma 392, per la creazione o il potenziamento di spazi aggregativi di prossimità per i minori tra i 10 e i 17 anni.

Nella delibera si precisa che «l’adesione in partenariato al suddetto progetto, comporta: la segnalazione, a cura dei servizi sociali dell’ente, delle fasce deboli di minori a rischio di povertà educativa; la promozione attraverso i propri canali istituzionali delle iniziative e degli eventi che saranno organizzati», e che «non determina quindi alcun onere per il Comune nè in termini di risorse finanziarie nè strutturali, mentre l’apporto in termini di risorse umane non è aggiuntivo rispetto alle all’ordinaria attività di presa in carico svolta dai servizi sociali comunali».

L’iniziativa è rivolta «ad offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendoil protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”».