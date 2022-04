Le attività di verifica dei versamenti Tari 2021 si concluderanno il 16 maggio, ma online si è fermi a luglio

L’amministrazione comunale lametina avvisa che le attività di verifica dei versamenti Tari 2021 si concluderanno il 16 maggio, data oltre la quale gli Uffici procederanno con l’emissione degli avvisi per omesso/parziale versamento.

Si ricorda che nella sezione “Servizi on line” del sito internet comunale, accedendo ai “Servizi Tributari” del Portale del cittadino, ciascun contribuente può verificare la propria posizione tributaria. L’accesso al servizio è possibile utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Attualmente però il controllo dell’annualità 2021 per quanto riguarda il tributo dovuto per la gestione dei rifiuti è fermo al luglio 2021, mentre i pagamenti sono avvenuti dopo l’estate avendo il Comune sotto la gestione commissariale ritardato l’invio delle notifiche, anche se ogni utente può da sè calcolare l’importo e pagarlo in autonomia.

Nel frattempo prosegue in questi giorni in commissione consiliare il confronto tra uffici e consiglieri comunali sulla modifica del regolamento Tari ed altri tributi, cercando di spostare a fine maggio il termine per presentare annualmente la richiesta di sgravi ed esenzioni, oltre a modificare numero ed entità delle rate pagabili.