Sceso da 15.709 a 13.665 euro il reddito medio annuo dichiarato a Lamezia Terme dal 2019 al 2020, in 121 sopra i 120.000

E’ passato da 15.709 a 13.665 euro il reddito medio dichiarato a Lamezia Terme dal 2019 al 2020. Questi i dati resi noti dal ministero dell’Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani nel 2021 e riferiti all’anno di imposta 2020, le quali misurano alcune delle conseguenze relative alle misure restrittive pandemiche sull’economia, al netto dei ristori previsti dal Governo.

Nel resto del lametino il reddito medio dichiarato tra il 2019 ed il 2020 è stato di:

Carlopoli 13.012 – 11.508

13.012 – 11.508 Conflenti 11.431 – 8.997

11.431 – 8.997 Cortale 13.247 – 11.592

13.247 – 11.592 Curinga 12.983 – 10.942

12.983 – 10.942 Decollatura 14.118 – 12.999

14.118 – 12.999 Falerna 13.499 – 11.320

13.499 – 11.320 Feroleto Antico 12.815 – 10.391

12.815 – 10.391 Gizzeria 12539 – 10366

12539 – 10366 Jacurso 13999 – 12049

13999 – 12049 Maida 12045 – 9878

12045 – 9878 Martirano 11003 – 8662

11003 – 8662 Martirano Lombardo 12213 – 10423

12213 – 10423 Motta Santa Lucia 13559 – 10037

13559 – 10037 Nocera Terinese 13222 – 11624

13222 – 11624 Pianopoli 14487 – 12769

14487 – 12769 Platania 11592 – 9616

11592 – 9616 San Mango D’Aquino 13325 – 11859

13325 – 11859 San Pietro A Maida 11027 – 8788

11027 – 8788 Serrastretta 12890 – 11033

12890 – 11033 Soveria Mannelli 15854 – 16213

LE FASCE DI REDDITO DEI LAMETINI

Andando più nello specifico per reddito dichiarato, 10 sono le persone senza reddito o in debito, 16.250 nella fascia fino a 10.000 euro, 5.481 tra i 10.000 ed i 15.000 euro, 8.784 tra i 15.000 ed i 26.000 euro, 6.754 tra i 26.000 ed i 55.000, 519 tra i 55.000 ed i 75.000, 445 tra i 75.000 ed i 120.000, 121 sopra i 120.000.

Numero contribuenti

39.797

Reddito da fabbricati – Frequenza

14.082

Reddito da fabbricati – Ammontare in euro

16.874.040

Reddito da lavoro dipendente e assimilati – Frequenza

21.367

Reddito da lavoro dipendente e assimilati – Ammontare in euro

342.743.740

Reddito da pensione – Frequenza

13.545

Reddito da pensione – Ammontare in euro

217.254.168

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) – Frequenza

476

Reddito da lavoro autonomo (comprensivo dei valori nulli) – Ammontare in euro

19.263.332

Reddito di spettanza dell’imprenditore in contabilita’ ordinaria (comprensivo dei valori nulli) – Frequenza

89

Reddito di spettanza dell’imprenditore in contabilita’ ordinaria (comprensivo dei valori nulli) – Ammontare in euro

4.098.911

Reddito di spettanza dell’imprenditore in contabilita’ semplificata (comprensivo dei valori nulli) – Frequenza

1.083

Reddito di spettanza dell’imprenditore in contabilita’ semplificata (comprensivo dei valori nulli) – Ammontare in euro

13.746.586

Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli) – Frequenza

1.084

Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli) – Ammontare in euro

12.995.726

Reddito imponibile – Frequenza

37.609

Reddito imponibile – Ammontare in euro

618.622.099

Imposta netta – Frequenza

24.676

Imposta netta – Ammontare in euro

104.210.100

Bonus spettante – Frequenza

11.127

Bonus spettante – Ammontare in euro

4.775.416

Reddito imponibile addizionale – Frequenza

23.774

Reddito imponibile addizionale – Ammontare in euro

543.825.334

Addizionale regionale dovuta – Frequenza

23.108

Addizionale regionale dovuta – Ammontare in euro

10.872.362

Addizionale comunale dovuta – Frequenza

22.323

Addizionale comunale dovuta – Ammontare in euro

4.262.407

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro – Frequenza

10

Reddito complessivo minore o uguale a zero euro – Ammontare in euro

-59.076

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro – Frequenza

16.250

Reddito complessivo da 0 a 10000 euro – Ammontare in euro

77.133.379

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro – Frequenza

5.481

Reddito complessivo da 10000 a 15000 euro – Ammontare in euro

67.239.292

Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro – Frequenza

8.784

Reddito complessivo da 15000 a 26000 euro – Ammontare in euro

177.059.465

Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro – Frequenza

6.754

Reddito complessivo da 26000 a 55000 euro – Ammontare in euro

227.970.371

Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro – Frequenza

519

Reddito complessivo da 55000 a 75000 euro – Ammontare in euro

33.395.446

Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro – Frequenza

445

Reddito complessivo da 75000 a 120000 euro – Ammontare in euro

40.188.587

Reddito complessivo oltre 120000 euro – Frequenza

121

Reddito complessivo oltre 120000 euro – Ammontare in euro

20.377.070