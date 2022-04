Venerdì mattina consiglio comunale sull’affidamento Consip dell’illuminazione pubblica e 11 debiti fuori bilancio

Consiglio comunale “interlocutorio” venerdì mattina nella Sala Napolitano. Con prima convocazione alle 9 del 22 aprile, ed eventuale seconda alle 11 del giorno dopo, dei 13 punti all’ordine del giorno 11 sono riconoscimenti di debiti fuori bilancio, mentre oltre al deposito dei verbali della seduta del 23 marzo l’altro punto su cui si dibatterà sarà l’affidamento in appalto della fornitura del vettore energetico e la gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione e Semaforici per 9 anni tramite convenzione Consip Servizio Luce 4, deliberato in giunta il 7 marzo e che domani sarà affrontato anche in quinta commissione.

Una seduta del civico consesso che dovrebbe non andare per le lunghe, come fa immaginare anche la convocazione delle commissioni subito dopo per discutere del regolamento per la collocazione di impianti fotovoltaici in centro storico e l’inizio della relazione sul bilancio di previsione 2022/24.