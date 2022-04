Disco verde in commissione per il nuovo servizio di illuminazione pubblica, rinviato l’approfondimento sull’ex cantina sociale

Chiarimenti sulla richiesta di esternalizzazione tramite Consip del servizio di illuminazione pubblica lametina arrivano in quinta commissione da parte del sindaco Paolo Mascaro e dell’assessore Francesco Stella.

In merito al servizio dei 13.339 punti luce (13.282 relativi alla Pubblica Illuminazione e 57 punti luce relativi a lanterne semaforiche suddivisi su 246 punti di prelievo energia), la convenzione Consip arriverà venerdì in consiglio comunale per la relativa approvazione, ed in caso di disco verde si arriverà per 9 anni ad affidare il contratto non più alla Lamezia Multiservizi ma alla City Green Light srl di Vicenza ad un costo complessivo di 18.244.478,92 euro, e pertanto di 2.027.164,32 annui.

Tra gli aspetti positivi evidenziati dal primo cittadino oltre alla sostituzione di tutti gli impianti non funzionanti, anche la diminuzione dei costi dei consumi, lamentando come questo percorso era stato già avviato nel 2017 ma poi si era arenato durante la prima gestione commissariale con l’aggravio di rientrare all’interno delle misure di salvaguardia, riprendendo ora nuovamente la pratica con delibera di giunta il 7 marzo su preventivi ottenuti a settembre, preventivando un investimento iniziale da parte del nuovo affidatario di circa 5 milioni di euro.

L’eventuale implementazione del servizio in nuove zone, prevista nella misura del 10% dell’importo da contratto, verrà poi valutata solo in seguito nell’interlocuzione tra Comune ed affidatario, esprimendo anche risposta positiva all’ipotesi di una specie di clausola di salvaguardia (l’obbligo scatterebbe solo in caso di un costo di manodopera superiore al 50% dell’importo di affidamento) per la quale i dipendenti della Lamezia Multiservizi attualmente impegnati nel servizio illuminazione potrebbero passare al nuovo affidatario in caso di necessità e consenso (l’ente in house dovrà comunque assicurare altra mansione all’interno dei servizi affidati dal Comune ai lavoratori da ricollocare).

Sebbene la delibera sia stata pubblicata l’8 marzo, i consiglieri comunali lamentano di non avere contezza dell’atto poiché nessuno lo ha notificato loro, né avere avuto mai alcun confronto a riguardo. Non solo albo pretorio ma più mail dirette è quindi la richiesta al netto degli obblighi amministrativi e quelli di rapporti politici, evidenziando come non siano mancati anche i casi di documentazione non completa su cui discutere (esempio ieri la proposta di cessione di un tratto stradale dismesso attiguo a via Marco Biagi in cui non era allegata la parte tecnica).

Approvata in commissione la proposta, dopo aver riepilogato la posizione già espressa pubblicamente dall’amministrazione, la discussione sull’iter che ha portato alla vendita e conversione dell’ex cantina sociale di Sambiase viene aggiornata ad una nuova seduta, così anche per permettere ai consiglieri di avere tutta la documentazione richiesta ma ancora non avuta ed andare oltre alle opinioni quotidiane di stampa.