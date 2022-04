Sospeso per tutta la giornata odierna il servizio idrico nella fascia collinare lametina

Si informano gli utenti che nella giornata odierna la Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. eseguirà una serie di riparazioni sulla condotta adduttrice Savuto, tra il “Partitorte Acquavona” e il “Serbatoio Acquafredda”, in località Campo Chiesa, Sirugo e Sambate, nel comune di Platania.

Per procedere con i lavori sarà sospeso, per l’intera giornata di oggi 21/04/2022, il servizio idrico di adduzione ai serbatoi idrici ubicati sulla fascia collinare di Lamezia Terme. Le riparazioni proseguiranno senza soluzione di continuità fino al completo ripristino; conseguentemente, nel pomeriggio, e fino alla piena funzionalità dello schema idraulico di adduzione e accumulo (previsto per la giornata di domani), potranno verificarsi disservizi idrici in distribuzione.

Le zone interessate sono quelle collinari di Nicastro (Casturi, Serra Annuziata) e Sambiase (Piano Luppino, Gabella, Acquadauzano Basso e Alto, Acquafredda, Santa Maria, Vonio, Mitoio, San Minà, Crozzano, Serra Castagna, Cantarelle, Telara, Caria, Vallericciardo Superiore e Inferiore e Bucolia).