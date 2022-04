“Sia il 25 aprile giorno di appartenenza, intrisa da valori di unità, senso civico, fratellanza”

Domani, 25 aprile, festa nazionale di Liberazione dell’Italia, il sindaco Paolo Mascaro, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale e della cittadinanza, nel rispetto delle ultime normative anticontagio Covid 19, deporrà una corona di fiori al monumento dei caduti secondo il seguente programma:

ore 10 – Delegazione Comunale di Sant’Eufemia Lamezia

ore 10.30 – Piazza 5 Dicembre

ore 11 -Monumento dei Caduti su Corso Numistrano

“La giornata della Festa della Liberazione, accanto all’incisivo aspetto celebrativo, segna l’occasione per condividere con animo festoso, nel civico ricordo, l’Anniversario della Liberazione, accendendo i riflettori sui valori della libertà e democrazia” sostiene la nota dell’amministrazione comunale, “ed in particolare, nell’oggi storico, ferito dal terribile conflitto tra Ucraina e Russia, questa giornata diventa l’occasione per elevare il nostro urlo contro la guerra ed il diniego ad ogni forma di violenza. Nel nome del valore della liberazione di una nazione e combattere contro ogni forma di dittatura. Sia dunque il 25 aprile giorno di appartenenza, intrisa da valori di unità, senso civico, fratellanza”.