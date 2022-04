Domani in consiglio comunale l’aggiornamento delle tariffe Tari riviste al ribasso

Dopo la relazione tenuta ieri in commissione consiliare da parte dell’assessore al bilancio, Sandro Zaffina, arriverà domani in consiglio comunale (prima convocazione alle 9.30, eventuale seconda alle 11 di sabato) l’aggiornamento rispetto a quanto previsto a marzo del piano economico finanziario presentato dalla Lamezia Multiservizi per determinare le aliquote Tari 2022.

Per le tariffe domestiche il confronto tra parte fissa e variabile tra i due anni vede:

Numero componenti – parte fissa euro/mq 2021/2022 – parte variabile euro/mq 2021/2022

0 componenti – 0,505/0,471 – 0 / 0

1 Componente – 0,372/0,424 – 147,06/130,14

2 Componenti – 0,43 /0,492 – 214,94/190,20

3 Componenti – 0,469/0,534 – 260,19/230,25

4 Componenti – 0,501/0,571 – 303,18/268,29

5 Componenti – 0,505/0,576 – 316,75/280,30

6 o più Componenti – 0,487/0,555 – 362,00/320,34

In termini pratici, in una casa da 100 mq i costi saranno di

0 componenti 49,47 (-6,71%)

1 Componente 81,17 (-6,36%)

2 Componenti 251,38 (-7,26%)

3 Componenti 297,82 (-7,64%)

4 Componenti 341,61 (-7,91%)

5 Componenti 354,77 (-8,00%)

6 o più Componenti 394,62 (-8,49%)

Flessione anche per le tariffe per i locali commerciali, che pagheranno come aliquota per mq:

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,96 (-4,77%)

Cinematografi e teatri 1,47 (-4,66%)

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,39 (-5,03%)

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,33 (-4,92%)

Stabilimenti balneari 1,85 (-5,07%)

Esposizioni, autosaloni 1,79 (-5,14%)

Alberghi con ristorante 4,43 (-4,93%)

Alberghi senza ristorante 3,38 (-4,97%)

Case di cura e riposo 3,42 (-4,90%)

Ospedale 4,49 (-4,97%)

Uffici, agenzie, studi professionali 3,67 (-4,99%)

Banche ed istituti di eredito 2,47 (-5,02%)

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, e altri beni durevoli 3,53 (-4,89%)

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,71 (-4,93%)

Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, antiquariato 2,85 (-5,02%)

Banchi di mercato beni durevoli 5,23 (-4,88%)

– idem utenze giornaliere 6,80 (-5,02%)

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, estetista 4,70 (-4,99%)

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 3,25 (-5,05%)

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,31 (-5,02%)

Attività industriali con capannoni di produzione 2,94 (-4,87%)

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,89 (-5,04%)

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie1 13,89 (-4,98%)

– idem utenze giornaliere 19,46 (-4,97%)

Mense, birrerie, amburgherie 10,35 (-4,95%)

Bar, caffè, pasticceria 9,82 (-4,94%)

– idem utenze giornaliere 13,35 (-4,96%)

Supermercato, pane e pasta, generi alimentari 7,65 (-4,92%)

Plurilicenze alimentari e/o miste 7,67 (-5,02%)

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,00 (-4,96%)

Ipermercati di generi misti 8,54 (-4,98%)

Banchi di mercato genere alimentari 12,80 (-4,96%)

idem utenze giornaliere 17,64 (-4,96%)

Discoteche, night-club 5,98 (-5,03%)

Il versamento Tari sarà previsto in 4 rate (con scadenza 31/07/2022, 30/09/2022, 31/10/2022 e 30/11/2022), con possibilità’ di pagare in unica soluzione entro la scadenza del 31/07/2022. Il dovuto per ogni utente sarà scaricabile dall’apposita sezione del sito internet già prima dell’invio cartaceo dell’avviso di pagamento.