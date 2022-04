Il consiglio comunale approva la Tari 2022 discutendo però di una tariffa pesata non applicabile

Tari 2022 approvata dal consiglio comunale lametino ripetendo, come nella scorsa seduta, la questione degli atti amministrativi contestati più nei tempi che nei contenuti in aula.

Un’ora di ritardo, 10 presenti sia nella maggioranza che nell’opposizione, e dopo l’aggiornamento della composizione delle commissioni consiliari rivista con il passaggio di Rosy Rubino a Fratelli d’Italia, l’unico altro punto in discussione è quello dell’approvazione delle aliquote Tari.

«Siamo stati costretti a convocare un consiglio comunale di urgenza per adempiere alle scadenze schizzofreniche normative» spiega l’assessore Sandro Zaffina, «poiché una norma stabilisce che il termine per approvare le tariffe è quello del bilancio di previsione» ma invece «gli attuali dettami stabiliscono il 30 aprile per le tariffe Tari ed il 31 maggio per il bilancio di previsione» riepilogando i vari passaggi politici ed amministrativi romani «che non sono ancora definitivi, perché probabilmente lunedì si potrebbe riunificare la scadenza prevista domani a fine maggio».

Rispetto a quanto deliberato a fine marzo, però, il Comune di Lamezia Terme si trova ad indicare una Tari meno onerosa rispetto al 2021 (in caso di mancata approvazione delle nuove aliquote sarebbero state valide quelle dell’anno prima). Un ricalcolo fatto nel giro di un mese tra Piano Tecnico Economico e Piano Economico Finanziario aggiornato alla tabelle nazionali Area 2022 – 2025 dalla Lamezia Multiservizi, dovendo coprire con il gettito incassato dagli utenti il costo totale dei servizi di 11.634.000 euro.

Si stima di produrre 30.400.000 kg di rifiuti (il 72,52% da utenze domestiche, 27,48% non domestiche, con costi così divisi proporzionalmente con 8.668.419,24 euro euro per le 35.173 utenze domestiche e 2.965.580.76 per le 4.000 commerciali) con l’aumento della raccolta differenziata ad aver permesso di rivedere al ribasso le tariffe però tra il 6 e l’8% per le utenze domestiche, intorno al 5% per quelle commerciali.

Dalla maggioranza Lorena rimarca come «la percentuale di raccolta differenziata supera il 60%, dati in crescita negli ultimi anni, superiore quindi al 53% medio meridionale e superiore del 18% ai dati calabresi. Per arrivare alla tariffa puntuale servirà un sistema di raccolta diverso che si baserà su isole ecologiche sparse su tutto il territorio, aspetto su cui si sta iniziando a lavorare ma non potrà essere garantito da subito», facendo riferimento alla nota del parlamentare D’Ippolito.

Zaffina torna sul fatto che «per i cittadini l’importante è il pagare meno, la qualità del servizio si può sempre migliorare ma se non fosse aumentata non avremmo questi dati di raccolta differenziata. Se arriveremo alla tariffa puntuale sarà un qualcosa di positivo in più».

Dall’opposizione Cittadino lamenta che «come per l’affidamento Consip del servizio di illuminazione, ci troviamo nuovamente a dover deliberare in urgenza atti che non abbiamo avuto il tempo di approfondire», chiedendo chiarimenti su «quali interventi abbia effettuato la Provincia con il 5% incassato dalla Tari negli anni passati» e su «a che punto siano gli accertamenti sugli anni passati, viste le numerose contestazioni».

Guarascio contesta che «si è sotto il 65% di raccolta differenziata imposto dalla legge, né dalla relazione abbiamo contezza dei finanziamenti avuti dalla Lamezia Multiservizi per implementare il servizio», lamentando che «si deve puntare ad una percentuale molto più alta ed un decoro urbano migliore, avere degli obiettivi precisi e non limitarsi al conto della spesa».

Pegna esprime l’auspicio che «si riesca ad andare oltre all’aspetto meramente economico, anche alla luce dell’alta percentuale di quanto non riscosso, ma si inizi a parlare di un cambiamento in meglio culturale» annunciando voto favorevole.

Folino dichiara di voler contestare politicamente «il ritardo del trattamento della pratica che ha coinvolto sia la Multiservizi che gli uffici e noi consiglieri» palesando «pareri e valutazioni dati in un solo giorno, pratica rischiosa».

Villella chiede se «alla diminuzione della Tari corrisponda quella della produzione di rifiuti, o se ci sia una maggiore riscossione accertata», ammettendo che «se si è passati dal 30% al 60% di raccolta differenziata in pochi anni non può che essere una buona notizia, ma non si può non avere l’auspicio di arrivare ad una tariffa pesata sulla reale produzione di rifiuti».

Mastroianni fa invece presente come «nelle zone in cui non c’è la raccolta differenziata porta a porta permangono difficoltà, ed anche problemi legati a conferimenti nei cassonetti da parte di utenti di altri comuni. Questi sono aspetti che ci inducono ad astenerci».

Piccioni torna sull’aspetto dei consiglieri che non hanno contezza degli atti amministrativi che sono chiamati a votare perché non comunicati loro direttamente, distinguendo che «l’attuale sistema che si basa su dati oggettivi deve essere superato per puntare alla premialità per chi differenzia di più e paghi di più chi invece non si adegua al corretto smaltimento».

Gianturco si associa alla contestazione dei tempi ristretti tra commissione e consiglio («in 72 ore si è passati dall’approvazione della giunta al consiglio comunale»), chiedendo di «confrontarci con i comuni più virtuosi, non voglio una città che si accontenta» ma subito dopo di «rivedere le tariffe per le seconde case» mentre i consiglieri ancora ad oggi non sono riusciti ad approvare alcune modifiche al regolamento su numero e quantità delle rate.

Nel chiudere il giro di interventi il sindaco Mascaro rimarca come «nei costi da coprire rientrano anche quelli aumentati legati al settore energetico» e che «i confronti si possono fare tra situazioni culturali e demografiche omogenee per la raccolta differenziata: a Lamezia Terme siamo passati dal 33% al 60%, mentre a Cosenza dal 63% si è scesi al 59%, con il dato calabrese nell’ultimo anno al 47%». Nell’analisi complessiva si reputa che «la tariffa scende perché si è conferito meno in discarica, con quindi premialità, e l’aumento della royalty degli impianti presenti nel territorio».

Il primo cittadino ricorda poi i 3 interventi di finanziamento richiesti a valere sul Pnrr, «con i quali si cercherà a migliorare il servizio sia in centro che nelle periferie, con le isole ecologiche mobili per cercare di arginare anche il problema di degrado segnalato. Ciò non cambierà che però ogni valutazione su sgravi e rideterminazioni delle tariffe dovrà sempre tenere in conto il costo totale». Nelle linee programmatiche del sindaco e nel Dup, oltre a citare l’aspirazione di arrivare ai rifiuti zero, è previsto che «deve altresì prevedersi la possibilità di erogare premialità in base alla personalizzata produzione di rifiuti differenziati», ma Mascaro non nasconde il problema «dell’inciviltà di chi ancora non si è adeguato ad una cultura del decoro».

In votazione favorevole la maggioranza (15), si astengono in 9 (opposizione escluso Pegna).

La Tari 2022 sarà probabilmente l’ultima che vedrà il sistema di Ato provinciali e Aro territoriali, con una nuova veste regionale ancora non avviata, discriminante che però non viene toccata nella discussione. Poi la giunta aveva approvato la Tari a fine marzo confermando provvisoriamente le aliquote 2021, con un piano tecnico economico, aggiornando ora il piano economico finanziario che ha rivisto i dati per il 2022, ma questo aspetto non trova alcun diritto di cittadinanza nel dibattito, e non sarà improbabile che avverrà anche per il bilancio di previsione deliberato in giunta il 13 aprile. Per il bilancio consuntivo 2021 non si rispetterà il termine del 30 aprile, ma anche di questo ancora non è giunta l’ora delle polemiche.