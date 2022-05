Il Comune propone la valorizzazione, tutela e diffusione del Catasto onciario di Zangarona

Per partecipare all’avviso a valere sul fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, che ogni anno viene ricostituito con la Legge di Bilancio, il Comune di Lamezia Terme si candida proponendo la “Valorizzazione, tutela e diffusione del Catasto onciario di Zangarona del Comune di Lamezia Terme ”.

Nella delibera di giunta si rimarca come «il Catasto Onciario è una fra le più importanti fonti per lo studio della storia economica e sociale dell’Italia Meridionale. Di fondazione arberëshe risalente al XVXVI secolo, dal punto di vista amministrativo il villaggio albanese di Zangarona fu sin dall’origine un casale della città di Nicastro e tale era anche all’epoca di redazione del catasto, ovvero il 1746, quando Nicastro e i suoi casali erano infeudati ai conti D’Aquino: risulta quindi di particolare importanza l’esistenza di un catasto onciario specifico di questo casale di origine albanese, di cui non si è conservata copia localmente».

Secondo la proposta «la digitalizzazione della copia conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli consentirebbe di colmare tale lacuna e fornire un importante ausilio per la ricerca e la conoscenza della minoranza storica e del suo territorio, fortemente legato a quello del comune di Lamezia Terme, di cui fa attualmente parte».

Per 4.076,89 euro sarà previsto: