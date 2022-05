Attualmente 42 aree verdi comunali gestite da 30 sponsor, 13 domande presentate a marzo

In attesa di veder assegnato il bando biennale per la manutenzione del verde tramite la centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria, in terza commissione consiliare si è cercato di fare il punto sulla gestione delle aree pubbliche affidata tramite sponsorizzazioni a privati insieme al funzionario Tegano.

Con determina n.169 del 28/2/2022, è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento a sponsor della manutenzione di aree verdi, fioriere, spazi urbani e fontane, ricadenti nel territorio comunale, e da giudicare ci sono 13 domande presentate a marzo e nessuna ad aprile, con 190 spazi disponibili e 42 aree gestite da 30 sponsor.

Mensilmente gli uffici valutano le richieste arrivate per periodi fino a 3 anni, ed ogni proposta può andare anche oltre l’elenco offerto dal Comune per essere valutata, ma ci sono anche situazioni contese come alcune rotatorie ed aree di competenza provinciale, sebbene in piena viabilità comunale (vedi rotatoria cimitero Sambiase o rotatoria fine via del Progresso).

Nel dibattito si è quindi rimarcata la necessità di dare maggiore divulgazione possibile a tali affidamenti alla luce dei buoni risultati ottenuti (ogni area avendo metrature diverse richiederà anche impegni commisurati), anche perché se da un lato non mancano da associazioni e cittadini le lamentele e segnalazioni di mancata cura, dall’altro non arrivano pari proposte dagli stessi segnalatori per rimediare a quanto si è deciso di contestare.