Venerdì primo incontro illustrativo sui Pinqua partendo dal centro storico di Sambiase

Venerdì, alle 18.15, presso i locali della Casa Canonica della Parrocchia del Carmine, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme incontrerà la cittadinanza per illustrare i finanziamenti ottenuti per la riqualificazione urbana – Centro Storico Sambiase.

«Questa, sarà la prima di una serie di iniziative che saranno volte ad incontrare la cittadinanza e gli abitanti della nostra Città» si spiega, «saranno numerosi, quindi, gli incontri atti ad informare la collettività in merito alla riqualificazione di tanti luoghi urbani che verranno resi ancora più funzionali e fruibili, tramite gli importantissimi finanziamenti già ottenuti. Incontri pubblici per spiegare, per ascoltare e per migliorare assieme Lamezia Terme, alla luce delle vocazioni e delle esigenze dei territori».

Dopo i tagli degli alberi, si parte da Piazza Garibaldi poiché «riveste un ruolo strategico, con un finanziamento già conseguito ed un progetto che mirano a metterne in risalto la bellezza ed a realizzare la sinergica utilizzazione di uno spazio pubblico e, nel contempo, migliorare la qualità della vita dei residenti e dei cittadini. Incontri, quindi, che vogliono essere un fondamentale momento di incontro e di crescita comune con la popolazione ed i territori sulla riqualificazione urbana alla luce degli importantissimi finanziamenti intercettati».