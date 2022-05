Primo incontro sul territorio dell’amministrazione comunale per illustrare gli interventi già finanziati

Se fino ad oggi gli atti amministrativi sono stati poche volte hot topic del dibattito cittadino, l’amministrazione comunale lametina prova ad invertire la propria strategia poco comunicativa all’esterno ed interno di via Perugini programmando degli incontri sul territorio per illustrare i finanziamenti già ottenuti e quelli richiesti approfittando delle opportunità nazionali ed europee.

Approvato il 15 aprile dalla terna commissariale, il progetto “Lamezia Spazio Generazione 2021” è stato poi finanziato per oltre 98 milioni nell’ambito del “Programma innovativo Nazionale per la qualità dell’abitare”, finalizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a «riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)».

Nell’ambito di tali interventi le schede finanziate riguardano tre macroaree lametine, e per illustrare gli interventi nel tardo pomeriggio si è partiti dalla canonica della Chiesa del Carmine per pubblicizzare alla cittadinanza quanto si dovrà realizzare nella zona di Sambiase, mostrando per la prima volte le slide di quanto si andrà a progettare (la fase burocratica è stata affidata ad Invitalia, data la cronica carenza di personale comunale).

Nello specifico:

qualità dell’abitare-recupero e risanamento delle abitazioni del centro storico di Sambiase (recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo sociale, alloggi per fasce deboli) – 4.829097,10 euro;

riqualificazione quartiere Anzaro (realizzazione di infrastrutture sociali, casa protetta per disabili, ricreative, sportive e verde) – 5.698.165,64;

più servizi al territorio (tra via De Gasperi, Piazza Fiorentino, Piazza 5 Dicembre, area mercatale, mercato Botticelli, Piazza Garibaldi, ristrutturazioni e riqualificazione di spazi urbani sociali, parco urbano, aree sportive e verde – con percorsi storico culturali) – 8.645.132,99;

intervento di rigenerazione area polisportiva località Santa Maria – Sambiase nord (intervento riqualificazione frazione montana attraverso la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi per l’aggregazione sociale) – 2.321.013,85.

Nella propria relazione l’assessore Francesco Stella illustra tutti gli interventi previsti nel territorio lametino, e ricorda che a questi finanziamenti si aggiungono quelli già ottenuti per il rifacimento della scuola di via delle rose, e quelli inseriti all’interno di Agenda Urbana (per l’area di Sambiase riqualificazione del Teatro Costabile – 328.265 euro; intervenire nei centri storici per potenziare il patrimonio pubblico e privato – 2.813,700; riqualificazione Edificio Scolastico Borrello-Fiorentino – 1.600.000 euro). Nell’ambito della rigenerazione urbana si annuncia la volontà di un concorso di idee per la ristrutturazione e riqualificazione del complesso edilizio posto accanto alla sede del Palazzo Municipale (mai ultimato da decenni) e degli spazi di pertinenza, con la realizzazione della nuova piazza prospiciente la Concattedrale di San Benedetto con i relativi parcheggi, cui si aggiungerà anche la ristrutturazione e riqualificazione del Palazzetto dello Sport “Alfio Sparti”.

Se la quinta commissione consiliare ha già programmato il calendario di sedute per tutto il mese di maggio, sul piano urbanistico Stella non nasconde che «la conclusione dell’iter relativo al Piano Strutturale Comune è necessaria anche per quanto riguarda gli interventi privati in centro storico, date le normative esistenti e le premialità potenziali», citando il regolamento per i pannelli solari in centro storico che dovrà essere approvato dal consiglio comunale.

In merito ai Contratti Istituzionali di Sviluppo sono state approvate schede progettuali per gli interventi inerenti la realizzazione di arteria panoramica collinare Sambiase Nord e per il progetto Lamezia mobilità sostenibile e sicura, rispettivamente per 9.441.048,22 e 24.520.682,44 euro.

Tra gli altri finanziamenti richiesti compare anche quello sui Pnrr per rivedere lo stadio “Gianni Renda”, presentato insieme al progetto inerente il “Rocco Riga”, e se il consigliere comunale Pino Zaffina sottolinea tutte le difficoltà amministrative in essere, dalla platea attuali ed ex esponenti politici e civici contestano invece l’assenza di altre questioni non affrontate, più circoscritte rispetto al tema generale (ex delegazione comunale, stazione ferroviaria, museo della memoria, casa dei vini, fiera, terme, beni culturali, etc) guardando al passato ed anche a temi sovracomunali ma non a quanto messo per iscritto tra Piano Economico di Gestione, Documento Unico di Programmazione, ed altri atti amministrativi.

L’urgenza in realtà sarebbe non di aggiungere altri interventi, ma di riuscire a garantire il rispetto dei tempi di quelli già finanziati, con più esempi sul territorio di scadenze non onorate o progetti non completati per come previsto in origine.