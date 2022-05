Serafino Parisi nuovo Vescovo della diocesi di Lamezia Terme

Di sabato era arrivata l’ufficialità del passaggio di Giuseppe Schillaci alla diocesi di Nicosia (l’11 giugno l’insediamento nella nuova sede), di sabato sempre in Cattedrale la diocesi di Lamezia Terme ha in Serafino Parisi il nuovo vescovo.

Don Serafino Parisi, nato nel 1962 a Santa Severina, ha conseguito il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma e la Licenza in Scienze Bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico dell’Urbe, completando la sua formazione con uno stage di studio a Gerusalemme. Ha superato l’anno di preparazione al Dottorato in Sacra Scrittura lavorando sugli Scritti Sapienziali. È docente di Greco del Nuovo Testamento, Ebraico ed Esegesi biblica presso l’Istituto calabrese della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli. È direttore della LALEO (Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali) con sede a Santa Severina, convenzionata con il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università della Calabria (Cosenza).

È giornalista pubblicista, co-fondatore e Direttore Responsabile dei Quaderni Siberenensi. Rivista di cultura, storia e tradizioni e Direttore di Vivarium. Rivista di Scienze Teologiche, forum dei docenti dell’Istituto Teologico Calabro, del quale è anche Vice-direttore. È il delegato dei Docenti dell’Istituto Teologico Calabro per il Consiglio di Facoltà della PFTIM di Napoli. È Coordinatore didattico dell’Istituto Paritario “Benedetto XVI” di Crotone. È socio, nella sezione professori, dell’Associazione Biblica Italiana e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Per la laurea in Filosofia presso l’Università “Tor Vergata” di Roma ha lavorato su un tema di antropologia filosofica discutendo la tesi: «La “ripresa” di Giobbe. Confronto con alcuni contemporanei».

Don Parisi si è Licenziato in teoria, solfeggio e dettato musicale (ramo strumentisti) presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese. È animatore di pellegrinaggi in Terra Santa. È membro del Comitato di Coordinamento del “Forum dei Docenti Universitari Cattolici della Calabria”, nominato dalla Conferenza Episcopale Calabra per il quinquennio 2013-2017 e Responsabile della Scuola Biblica Diocesana «Bêt Jôseph» in Crotone, che è sotto il patrocinio scientifico dell’Associazione Biblica Italiana. Ha ottenuto la segnalazione nell’ambito del Premio “Siberene 2008” e ha ricevuto il premio “Sulle strade dell’esempio – 2009” dell’Associazione “Musica d’Insieme” di Santa Severina.

Don Serafino Parisi ha sempre unito all’attività di ricerca e di insegnamento il servizio pastorale diretto. Attualmente è parroco della Parrocchia “Santa Maria Maggiore” in Santa Severina; Amministratore parrocchiale della Parrocchia “San Tommaso d’Aquino” in Altilia di S. Severina; Vicario Episcopale per la Pastorale e per la Cultura; Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e Membro del Collegio dei Consultori. È stato negli anni ’90 Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica, Direttore della Scuola diocesana di formazione socio-politica, Parroco della parrocchia “S. Tommaso d’Aquino” in Altilia di S. Severina (1990-1994); Parroco della Parrocchia “San Nicola Vescovo” in Cotronei (1994-2000); Parroco della Parrocchia “Cristo Risorto” in Steccato di Cutro (2000-2003); Vicario foraneo (Vicariato IV); Assistente spirituale della Università “Magna Graecia” di Catanzaro (A. A. 2000-2003); Membro del Consiglio di Amministrazione della Diocesi; Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano; Rappresentante della Diocesi di Crotone-S. Severina nella Commissione Presbiterale Regionale; Vice presidente dell’IDSC; Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano; Membro della Commissione Regionale “Dottrina della fede e Catechesi”; Coordinatore Diocesano del Convegno Ecclesiale Regionale “Comunione è speranza” e Responsabile organizzativo della logistica dell’accoglienza e della permanenza (7-10 ottobre 2009).

Don Serafino Parisi tiene Conferenze, Corsi di Aggiornamento per i Laici e per il Clero di varie Diocesi calabresi, Ritiri mensili del Clero