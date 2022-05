Manutenzione del territorio

Intervento manutentivo straordinario domani in contrada Piro

Le zone sono quelle di: Via Guglielmo Marconi e traverse – Via Gioacchino da Fiore e traverse – Via Piro – Via Isaac Newton.

Il Servizio Idrico della Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, a causa di un guasto sul sistema di distribuzione dell’acqua potabile rilevato in contrada Piro di Lamezia Terme, nella giornata di domani, verrà eseguito un importante e straordinario intervento di manutenzione della rete idrica. Tecnici incaricata eseguiranno i lavori interrompendo temporaneamente la fornitura idrica dalle 7:30 e sino al completo ripristino dell’infrastruttura di trasporto dell’acqua potabile, previsto salvo complicazioni nel tardo pomeriggio della stessa giornata. Le zone sono quelle di: Via Guglielmo Marconi e traverse – Via Gioacchino da Fiore e traverse – Via Piro – Via Isaac Newton.