L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ha aderito alla Giornata Internazionale della Croce Rossa che si festeggia oggi 8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore, Henry Dunant.

Anche il Comune di Lamezia Terme, in linea con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha esposto la bandiera CRI dinanzi alla delegazione di Nicastro, come simbolico gesto di vicinanza e apprezzamento per le iniziative condotte in favore dei soggetti più vulnerabili.

La bandiera, consegnata al Sindaco nei giorni scorsi da una rappresentanza della Croce Rossa Italiana, sventolerà a Lamezia Terme quale simbolico segno di ringraziamento per tutti i volontari che, sparsi in ogni angolo del mondo, pongono i bisogni dell’altro prima di sé stessi.

Il volontariato rappresenta il più grande riscatto dell’umanità ponendo le basi non solo e soltanto della concretezza della solidarietà ma anche del rinnovamento di una società animata dai sentimenti di fratellanza, senso civico e umano.

L’amministrazione comunale coglie l’occasione per rivolgere il suo profondo plauso per tutti i volontari che sono determinanti in tante circostanza e che hanno, anche durante la pandemia sanitaria, svolto il ruolo di “angeli civici”, capaci di ridare speranza alle fragilità fisiche e materiali di tanti.

Sia questo evento un momento per riflettere sul valore del volontariato, intraprendendo ognuno, nello spazio fisico della propria interiorità, la ricerca della parte di volontario che è in noi, per giungere alla sua piena attuazione.