Fino a dopo l’estate manutenzione del verde lametino affidata alla Malgrado Tutto

In attesa che il bando biennale venga assegnato dalla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria, delle 5 imprese al Mepa nell’apposita categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico” invitate a presentare la propria offerta per la cura di 4 mesi del verde pubblico lametino solo la Malgrado Tutto ha risposto all’amministrazione comunale entro il termine del 19 aprile.

La cooperativa, già attiva da tempo sul territorio, si è così aggiudicata il servizio, al momento in via provvisoria dovendo compiersi la verifica di tutti gli atti documentali, presentato un ribasso del 9,80%, con quindi un impegno complessivo da 186.526,88 euro per le casse del Comune.

Nello specifico «ai fini del cronoprogramma di spesa dell’Ente, il servizio, di durata pari a 4 mesi, sarà avviato in via d’urgenza ed il primo pagamento del 50% sarà effettuato entro 3 mesi dall’avvio, ovvero entro i mesi luglio/agosto, la conclusione del servizio entro il mese di agosto/settembre ed il pagamento a saldo finale entro 3 mesi dal certificato di regolare esecuzione ovvero entro il mese di novembre/dicembre 2022, in accordo a quanto riportato nel capitolato di gara».