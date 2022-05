Prossima settimana sopralluogo per verificare l’ipotesi di inversione di senso di marcia su Corso Numistrano

Viabilità in centro al centro della mozione presentata da Ruggero Pegna e discussa questo pomeriggio in quinta commissione con il comandante e dirigente della polizia locale, Maurizio Marino.

Accennato al tema della bonifica della strada attorno al campo rom, già in parte avviata con i finanziamenti avuti, Marino rimarca come la stessa potrebbe essere utilizzata anche per la viabilità del vicino stadio “Guido D’Ippolito”, richiedendo però una nuova attività di asfalto.

Più dialogico al momento il confronto invece sull’inversione di marcia proposta su Corso Numistrano e relative vie collegate, con il dirigente a richiedere di effettuare un sopralluogo sul posto prossima settimana per verificare dal vivo l’eventuale impatto sia del traffico che degli interventi necessari nel modificare la segnaletica orizzontale e verticale.

Pegna sottolinea che gli esercenti avrebbero già espresso il proprio consenso alla proposta, ricevendo come prima apertura la possibilità di una modifica temporanea per misurare anche la risposta dei cittadini. Secondo Marino infatti un primo test, anche di 30 giorni, potrebbe essere utile a capire il reale gradimento della misura in una zona molto frequentata, e che a giugno vedrà anche processioni e fiere.

Altra proposta è relativa a via Anile, che essendo attualmente a doppio senso di marcia negli orari di punta scolastici risulta ingolfata dal traffico generato dall’istituto Maggiore – Perri, proponendo di passare ad un solo senso di marcia con il parcheggio consentito solo da un alto. Su questa idea la proposta è di sperimentare tale accorgimento nel periodo post chiusura dell’anno scolastico, così da poter anche modificare gradualmente le abitudini e non dover essere costretti a fare i conti con la carenza di personale che dovrebbe vigilare inizialmente.

Più in generale modificare il piano del traffico richiederebbe un iter più complesso, con anche incarichi esterni ed un confronto più complesso tra i vari portatori di interessi.

Altro punto all’ordine della commissione, che è previsto domani in consiglio comunale, è stato quello relativo al tratto di strada non più esistente “dei francesi” che fa parte della viabilità legata alla zona di Ginepri, con i chiarimenti richiesti al dirigente Califano. Una permuta di porzioni di terreni tra pubblico e privato, con quest’ultimo a farsi carico degli oneri per chiudere la vicenda a livello burocratico, vede dalla maggioranza favorevoli i consiglieri, astenuti quelli di opposizione.