Raccolta delle manifestazioni di interesse per i servizi tecnici relativi agli interventi di rigenerazione urbana sulla costa

Se la parte relativa agli accordi quadro sarà gestita da Invitalia, la parte progettuale dei vari interventi finanziati a Lamezia Terme nell’ambito della riqualificazione urbana sarà esternalizzata per lotti.

Pubblicato così oggi il primo avviso pubblico, finalizzato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse ad individuare i soggetti da sottoporre ad una successiva procedura di selezione (si sceglierà tra 5 professionisti che avranno risposto), per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per l’opera “località Marinella – Cafarone – riqualificazione pineta – completamento lungomare”.

Se per opere pubbliche in via Perugini non si brilla per celerità, l’avviso ammonisce che «in considerazione dell’importanza per questa Amministrazione di rispettare le tempistiche dettate dai Bandi di assegnazione dei finanziamenti pubblici, onde evitare la revoca degli stessi, sarà richiesto agli operatori economici affidatari di incarichi di cui al presente Avviso il rispetto tassativo dei tempi e delle modalità di espletamento degli incarichi affidati, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni in caso di revoca del finanziamento».

Il servizio comprende la progettazione esecutiva, la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva e tutte le altre prestazioni connesse (es. prestazioni relative al livello di progettazione precedente propedeutica all’acquisizione di pareri oppure attività espropriative, ecc.), necessarie per la realizzazione.

Entro il 3 giugno i professionisti interessati potranno rispondere alla manifestazione, con una base economica stimata in 203.640,54 euro per quanto riguarda i servizi tecnici (5.000.000 è l’importato complessivo dell’opera).