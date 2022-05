Sostituzione di una valvola e nuovi strumenti di controllo domani a valle del Serbatoio cittadino di “Canneto”

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, nella mattinata di domani, verrà eseguito un urgente intervento di adeguamento del sistema distributivo l’acqua potabile a valle del Serbatoio cittadino di “Canneto”.

Tecnici eseguiranno l’efficientamento di un importante nodo idrico di distribuzione dell’acqua mediante la sostituzione di una valvola di controllo del diametro di 300 mm e l’installazione di nuovi strumenti di misura della portata, allo scopo di efficientare la gestione della rete e potenziare il controllo dei consumi idrici.

Per la corretta esecuzione dell’intervento verrà sospesa, a partire dalle 9, l’erogazione idropotabile. I lavori saranno condotti con celerità, ricorrendo contemporaneamente a più squadre operative e cercando ridurre al minimo i disagi all’utenza sottesa. Il termine dei lavori è previsto, salvo complicazioni, entro il primo pomeriggio.

Le zone potenzialmente interessate da disagi sono: Savutano, Barbuto, Via Armando Scarpino, Via Sen. Arturo Perugini, Via Antonio Reillo, Via Saverio D’Ippolito, Via degli Enotri, Via Jean Henry Dunant e traverse, Via dei Bizantini, Capizzaglie, Via Salvatore Foderaro e traverse, Via degli Svevi, Via degli Itali e traverse, Via dei Greci, Via Dei Bruti e traverse, Via delle Palme, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico).