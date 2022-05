Con i fondi del Pnrr produzione di energia idroelettrica dai mulini posti lungo i torrenti a San Teodoro

Come fatto in precedenza per il tratto costiero, nuova manifestazione di interesse per valutare entro il 3 giugno la presenza di professionisti tecnici interessati alla progettazione di uno dei lotti già finanziati all’interno del Pnrr per la rigenerazione urbana di tratti del territorio lametino.

Per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva del lotto 8 “San Teodoro – energia microidraulica” vengono previsti 203.442,50 euro, con 2.100.000 euro che andranno invece a coprire infrastrutture per la mobilità, strutture ed impianti relativo all’intervento di “riqualificazione urbana e ambientale con produzione di energia idroelettrica attraverso la ristrutturazione dei mulini posti lungo i torrenti”.