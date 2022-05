Domani presentazione del programma dei festeggiamenti civili dedicati a San Francesco da Paola

Si terrà domani, alle 17.30 presso la Sala Commissioni del comune di Lamezia Terme, la presentazione del programma dei festeggiamenti civili dedicati al Santo Patrono della Calabria, San Francesco da Paola.

Ieri, con il tradizionale trasferimento della statua dal Santuario di San Francesco di Paola alla Chiesa Madre di San Pancrazio (Matrice), si è inoltre, dato il via al programma religioso che partirà ufficialmente questa sera, 24 maggio, con l’inizio del novenario.

La conferenza stampa indetta dagli organizzatori nasce dalla volontà di coinvolgere tutta la cittadinanza, nell’attesa della grande festa del 2 giugno.

«La sinergia con l’amministrazione comunale – sottolineano dal comitato organizzatore – non si riduce al mero patrocinio gratuito, quanto e soprattutto dalla piena condivisione di un programma di eventi che sarà oltre che momento di devozione al santo minimo, anche un’importante vetrina di promozione della città. Ciascuna festa che viene organizzata in ogni angolo della città – continuano – crediamo debba essre vissuta da tutti, come attori protagonisti e non mere comparse, nella visione unica di città e nella consapevolezza che solo e soltanto con un lavoro di squadra si possa costruire il futuro del nostro territorio».

Molti gli eventi in pogramma per questa edizione 2022 della festa Patronale San Francesco da Paola, che saranno appunto, svelati durante la conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Sindaco Mascaro; il Presidente del Consiglio Comunale, Nicotera; Il presidente della IV Commissione Consiliare, Grandinetti; Giunta e Consiglieri.