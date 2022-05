Piano di riequilibrio rimodulato da approvare entro fine giugno, il Comune si fa affiancare da una ditta reggina

Affidamento diretto dal Comune di Lamezia Terme alla ditta Interdata Cuzzola srl di Reggio Calabria per fornire supporto formativo nell’ottica della rimodulazione del piano di riequilibrio.

Per un importo di 4.500 euro la società reggina affiancherà gli uffici comunali, sottolineando che «il settore economico-finaziario presenta ormai da tempo una carenza di personale, a causa dei numerosi pensionamenti accentuati dalla “quota 100” oltre che dall’assenza dal 30 maggio di un dipendente per congedo obbligatorio».

Non ci sarà neanche molto tempo ora, poiché il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dovrà essere redatto in tempo utile per l’invio, unitamente all’approvazione del Consiglio Comunale dell’Ente entro il 30 giugno, al Ministero per la conseguenziale istruttoria propedeutica per la sua approvazione.