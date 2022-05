Domani torna per la 37^ edizione la Marcialonga San Francesco di Paola, le modifiche al traffico

Domani torna per la 37^ edizione la Marcialonga San Francesco di Paola, prevedendo alle 9 il raduno in piazza 5 Dicembre, e alle 9.30 partenza da Via della Libertà (di fronte Santuario San Francesco di Paola), per proseguire lungo: Corso Vittorio Emanuele, Via Domenico Porchio, Via Ferruccio, Via Poerio, Piazza Carmine, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via dei Patrioti Sambiasini, Via Prunia, Via Antonio Gramsci, Corso Eroi di Sapri, Piazza Fiorentino, Via Fiorentino, Corso della Repubblica, Via Cavour, Via G. e P. Porchia, Via Cataldi già Anzaro, Via Borboni di Napoli, Viale San Francesco di Paola, Via A. De Medici, Viale G. Salvemini, arrivo nuovamente in Piazza 5 Dicembre, lato sud.

Per motivi di incolumità pubblica tutti i partecipanti dovranno tenere strettamente la parte destra della carreggiata secondo la direttrice di marcia, soprattutto nelle strade a doppio senso di circolazione, con le modifiche al traffico che prevedono dalle 8: