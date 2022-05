Martedì intitolazione a Renato Luisi della rinnovata sala consiliare di via Perugini

Si terrà martedì alle 10:15 l’intitolazione a Renato Luisi, vescovo nel periodo della nascita di Lamezia Terme, della sala consiliare di via Perugini.

Con la celebrazione si darà anche il via alla nuova organizzazione interna dell’aula, con il mobilio precedentemente presente nella sala di Corso Numistrano ora montato e messo in servizio nella sede comunale attuale, e sulle parete affisse scene fotografate dei tre ex comuni ed opere donate da artisti locali.