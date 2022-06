Alcolici vietati in Piazza 5 Dicembre dalle 16 alle 24 in occasione del concerto dei The Kolors

In previsione del concerto dei The Kolors in programma questa sera in Piazza 5 Dicembre, ordinanza emanata dal Comune di Lamezia Terme per quanto riguarda la vendita di bevande alcoliche nelle vie attorno.

Nel piano di security e safety predisposto per la manifestazione organizzata all’interno dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, dalle 16 alle 24 è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e di altre bevande in contenitori di vetro e lattine da parte dei soggetti esercenti le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e dei circoli privati dei pubblici esercizi e dei distributori automatici insistenti in Piazza 5 Dicembre e nelle traverse immediatamente adiacenti (Via Cupiraggi; Via Redipuglia; Via S. Rocco; Via Fosse Ardeatine; Via Salvemini; Corso V. Emanuele; ecc.).

Inoltre è vietato a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica e di altre bevande in contenitori di vetro e lattine dalle 16 alle 24 di oggi, e su tutto il territorio comunale vietato abbandonare in luogo pubblico, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta, lattine, bottiglie vuote od altri contenitori vuoti di bevande.

In caso di accertate violazioni alle prescrizioni disposte, salvo che non costituiscano più grave reato, sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro.