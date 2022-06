I momenti celebrativi previsti domani per il 76° anniversario della nascita della Repubblica italiana

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme comunica che domani, 2 giugno, in occasione del 76° anniversario della nascita della Repubblica italiana, onorerà la solennità della ricorrenza con tre momenti celebrativi secondo il seguente programma:

ore 9 deposizione corona presso le lapidi dei partigiani (delegazione comunale di Sant’Eufemia);

ore 9.30 deposizione corona presso i monumenti ai caduti su corso Nicotera (delegazione comunale di Nicastro);

ore 10 Raduno delle autorità religiose, civili e militari presso il Santuario di San Francesco e avvio del corteo verso la Chiesa Matrice;

ore 10.30 Solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da Giuseppe Schillaci, Amministratore Apostolico della nostra Diocesi, Vescovo eletto di Nicosia. Preghiera di affidamento, offerta del Cero votivo e consegna della Chiave della Città al Santo Patrono, San Francesco da Paola, da parte del Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro.

A conclusione della Celebrazione della Santa Messa, le Autorità civili, militari e religiose presenti, in corteo, raggiungeranno il Monumento dei Caduti in Piazza 5 Dicembre, per la deposizione della corona da parte del Sindaco, con la presenza de Vescovo Giuseppe Schillaci.

Alle 12, a conclusione della Celebrazione della Santa Messa in onore di San Francesco da Paola, il Sindaco in rappresentanza della cittadinanza tutta, deposizione della corona presso il Monumento dei Caduti.