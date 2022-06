Previsti 300.580,09 euro per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano

Due voci in più per il piano triennale delle opere pubbliche approvate in consiglio comunale insieme al bilancio di previsione 2022.

Infatti dovrà tornare in aula la pratica, alla luce dei finanziamenti ottenuti dopo il via libera del 13 maggio, con la giunta Mascaro ad allungare l’elenco con anche i 2.335.000 ottenuti sui fondi Pnrr per la demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via delle Rose, ed i 300.580,09 previsti per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano (intervento finanziato per 160.000 euro con i fondi assegnati per la suddetta annualità al Comune di Lamezia Terme dalla Prefettura di Catanzaro il 4 febbraio, e 140.580,09 con somme di competenza comunale previste per l’annualità 2022 in bilancio).

Come spesso accade mancano poi gli allegati tecnici annunciati nel corpo della delibera, mancanze che però non suscitano grosso rumore nel dibattito amministrativo.